Есть вопрос: МАЗ 281 готов к продажам, объявлена цена. Но почему-то в Украине, а не в Беларуси

abw.by В то же время в Беларуси МАЗ 281 все еще никак не может открыто выйти на рынок, информация о нем по-прежнему едва ли не засекречена... Украинцы смогли присмотреться и прицениться к новинке - сколько будет стоить минский "микрик" они уже знают, пишетВ то же время в Беларуси МАЗ 281 все еще никак не может открыто выйти на рынок, информация о нем по-прежнему едва ли не засекречена...





Украинским перевозчикам новый минский "микрик" понравился. Они могли опробовать его во время тест-драйва и похвалили за мягкий ход и минимальный уровень шума в салоне, рассказал заместитель начальника управления продаж пассажирской техники ОАО "МАЗ" Олег Смолянко, сопровождавший МАЗ 281 в Украине.





Директор Торгового Дома "МАЗ Украина" (официальный дистрибьютор белорусского производителя) Андрей Власенко сообщил в интервью ресурсу autoconsulting.com.ua, что в этом году спрос на новую модель будет только еще изучаться. Тем не менее микроавтобус МАЗ 281 с интересом воспринят в Украине, поэтому компания планирует продать примерно полсотни таких машин.





В ходе пробега по Украине МАЗ 281 был отрекомендован как серийная модель, на которую уже принимаются заказы. Да, уже сейчас в Украине можно сделать заявку - в течение 30 дней она будет удовлетворена. Цена - 32 тыс. евро со всеми пошлинами и НДС за микроавтобус модификации 040 в стандартной комплектации, которая включает в себя: кондиционер салона; круиз-контроль; бортовой компьютер на русском языке; мультируль; систему АБС с электронным распределением тормозных усилий в зависимости от загрузки; аудиосистему; электростеклоподъемники и электрозеркала; центральный замок; задний парктроник. Гарантия на МАЗ-281040 составляет 3 года или 100 тыс. км пробега. Продажа и сервисное обслуживание будет осуществляться через дилерскую сеть ОАО "МАЗ" в Украине.





Напомним, микроавтобус МАЗ-281040 - это обелорусевший китаец JAC Sunray, который будет собираться на заводе "Брестмаш" из машинокомплектов, поставляемых из Поднебесной. Он принадлежит к категории М2. Колесная формула - 4х2. Привод - задний. Кузов - цельнометаллический. Число дверей - 5 (две - в кабине, одна сдвижная по правому борту, две распашные сзади). Габаритные размеры микроавтобуса: длина - 6000 мм; ширина - 2100; высота - 2800 мм. Колесная база - 3570 мм.





Масса микроавтобуса МАЗ-281040 в снаряженном состоянии - 2940 кг. Технически допустимая максимальная масса - 4050 кг. Число пассажирских мест - 16 (+1 водительское). "Микрик" оборудован сдвижной дверью с автоматически выдвигающейся подножкой для удобного доступа в салон.





МАЗ-281040 оснащается турбодизельным двигателем JAC HFC4DE1-1D (рядная "четверка"; расположение переднее продольное). Его характеристики: рабочий объем цилиндров - 2746 см3; мощность - 149,5 л.с. (при 3200 об/мин); максимальный крутящий момент - 355,0 Н·м (при 1800-2600 об/мин). Экологический класс - Евро-5. Система выпуска - с одним глушителем и системой нейтрализации отработавших газов селективного каталитического восстановления (SCR). Коробка передач - механическая 6-ступенчатая JAC LC6T32. Максимальная скорость - 100 км/ч (ограничена электроникой).





Подвески: передняя - независимая пружинная, с поперечными рычагами, амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости; задняя - зависимая рессорная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Рулевое управление - с гидроусилителем. Рабочая тормозная система - двухконтурная, с гидравлическим приводом, с разделением на контуры передней и задней осей, с ABS и системой распределения тормозного усилия (EBD). Тормозные механизмы: передних колес - дисковые; задних колес - барабанные. Шины: 185/75 R16С LT.





В Беларуси, как удалось неофициально узнать ABW.BY, заявки на МАЗ 281040 в принципе уже тоже принимаются - поставка по мере сборки примерно через 30 дней. Цена на эту модель в стандартной комплектации - 62.196 рублей с НДС для белорусского потребителя. Однако на официальном сайте ОАО "МАЗ" никакой информации о новом микроавтобусе пока нет никакой. На просьбу сделать фоторепортаж о МАЗ 281040 мы получили отказ. Поэтому пришлось снимать то, что оказалось в открытом доступе. На нашу удачу, на улицах Минска мы заметили брата-близнеца того микроавтобуса, который совершал турне по Украине - судя по всему, он работает в качестве служебного на самом заводе…









Добавим, что вместе с микроавтобусом МАЗ 281040 в демонстрационном пробеге по Украине принимал участие и новейший пригородный автобус МАЗ 257030, о котором мы уже подробно рассказывали. Продажи этой машины, рассчитанной на перевозку 31 пассажира, в Украине уже стартовали. Цена на нее начинается от 65.800 евро. В Беларуси новый пригородный МАЗ стоит от 148.674 рублей с НДС в базовой комплектации.

Автобус МАЗ 257030 оснащен 168-сильным дизелем Cummins ISF 3.8s 5168 с турбонаддувом и охлаждением наддувочного воздуха, с системой нейтрализации выхлопных газов SCR и отвечающий нормам Евро-5. В систему выпуска отработавших газов встроен моторный тормоз с дистанционным управлением заслонкой и выключением подачи топлива. Коробка передач - механическая 6-ступенчатая Fast Gear 6J70T. Максимальная кинематическая скорость МАЗ 257030 - 105 км/ч. Однако электроникой она ограничена до 85 км/ч.









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