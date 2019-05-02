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Рок-группа Evanescence впервые выступит в Беларуси

03.05.2019 10:27 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Всемирно известные музыканты, обладатели двух премий «Грэмми» Evanescence выйдут на сцену Дворца cпорта 18 сентября и представят программу из своих лучших хитов, а также исполнят песни с последнего альбома Synthesis. Сегодня билеты на концерт появились в продаже.


Фото предоставлено организаторами

Альбом Synthesis, релиз которого состоялся в ноябре 2017 года, состоит не только из «величайших хитов» группы, но и из совершенно новых песен, исполненных в волшебном синтезе оркестровой и электронной музыки, в сочетании с искусным звучанием группы, звонким фортепьяно и невероятным голосом Эми Ли. Synthesis получился мощным, эпичным альбомом, в котором группа по-прежнему сохранила свою индивидуальность.

Evanescence — это особенное музыкальное явление. Именно поэтому группа прославилась буквально за считанные месяцы после релиза дебютного альбома Fallen в 2003 году. Этот альбом принес Evanescence мировую славу и две премии «Грэмми». Трогательная песня My Immortal приобрела «золотой» статус в 2009 году после продажи тысяч копий, а эмоциональная песня Bring Me To Life стала культовым саундтреком фильма «Сорвиголова», песней № 1 в США в 2003 году и завоевала награду за «лучшее исполнение в стиле хард-рок».

Погрузитесь в мир чарующих мелодий и пройдите вместе с Evanescence по нотам их истории от My Immortal до Imperfection на предстоящем концерте в Минске.

Когда: 18 сентября, 19.00.

Где: .

Сколько: от 55 до 155 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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Evanescence выйдут на сцену Дворца cпорта 18 сентября и представят программу из своих лучших хитов, а также исполнят песни с последнего альбома Synthesis. Сегодня билеты на...
 
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