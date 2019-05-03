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Работать на износ больше не модно. Как современные топ-менеджеры отдыхают каждый день

04.05.2019 15:14 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Работать на износ больше не модно. Как современные топ-менеджеры отдыхают каждый день

фото: mijobrands.com

Работа «24 на 7», дауншифтинг, work-life balance — все эти когда-то модные слова больше не актуальны. Работа снижает эффективность. Отдыхать нужно не два раза в год во время отпуска, а каждый день своей жизни. Что это означает на практике?

Для начала скажем честно: деловой подход 2000-х отказывался признавать в работнике человека и видел в нем только высокоэффективную корпоративную машину. Работать без праздников и выходных считалось естественным для всех, кто хоть немного стремился к деньгам и карьере. Иметь больше одного отпуска в год — досадная необходимость. Больше двух — человек переводился в категорию бездельников без права амнистии. Результат такого подхода к работе и отдыху — кокаиновые вечеринки, активные отъезды «эффективных» на Гоа и Бали и другие, не очень смешные, на самом деле, мемы.

Современный подход к эффективности — другой. Он все еще не всегда признает в человеке человека, скорее — организм, но это уже неплохо. Организму надо отдыхать, подпитываться и питаться. Люди начали думать об отдыхе именно с позиции эффективности (почитайте пост одного из первых и приближенных к Марку Цукербергу топ-менеджеров Facebook Дастина Московитца с простым тезисом: хочешь хорошо работать, научись отдыхать). Уже есть люди с очень продвинутыми концепциями на этот счет, но мы не будем сейчас их обсуждать — это скорее для предпринимателей, у которых работа совсем другая. Но есть вещи, которые вполне могут позаимствовать люди, идущие классическим карьерным путем.

Смена концепции.

Главное, что нужно понять — отдыха нет. Но не в том смысле, как раньше, когда его действительно не было, а в том, что отдых должен присутствовать всегда и везде и выглядеть может как угодно, а не как бездвижное лежание на пляже Пхукета. Больше не отдыхают раз в год, или два, или даже четыре — это не подход. Отдых это не вольер для заключенного, куда отпускают на час в день. Данность такова, что специального времени на отдых, во-первых, возможно, в ближайшее время не будет и его придется с чем-то совместить, во-вторых, этого времени может быть для вас недостаточно. Жизнь ведь — это постоянный поток, она здесь и сейчас, почему не отдыхать в таком же режиме?

Вот от чего отталкивается современный «эффективный профессионал» в жизни и в отдыхе:

Планирование времени, отношение к нему как к ресурсу. Термин «тайм-менеджмент» употребляют уже только те, кто занимаются консалтингом в этой области. Но понимание, что время надо уметь чувствовать, уметь распределять, есть уже у многих. Причем распределять не в примитивном ключе, как предлагает тайм-менеджмент. Такой подход сегодня теряет актуальность, на первый план выходит осознанность.

Работа со стрессом. Это скорая помощь — ведь стресса в нашей жизни меньше не становится и не станет. А дауншифтингом больше никто заниматься не хочет.

Сохранение и преумножение энергии. Хоть в физиологическом, хоть в эзотерическом понимании, выбирайте сами.

— Развитие разных вертикалей. Примеры самых простых: серьезные увлечения (написание музыки, скажем, или яхтинг), «вторая карьера» (модный любительский триатлон, например, где размах достижений бесконечен), любое развитие (от постоянной работы с психологом до подготовки себя к консалтинговой «пенсии»).

— Разумные безумия. Какие-то вещи, которые выводят в состояние out of the box. Для всех это разное — для одного учеба в Singularity University (междисциплинарный университет в Кремниевой долине — прим. ред.) или даже у нас (я сам вижу такие запросы у пришедших), для другого — поездка к перуанским шаманам, для третьего — покупка спортивного байка. Это про «взорвать мозг».

Это — в очень-очень упрощенном виде самое важное. Исходя из этого формируется «трек отдыха», хоть на год, хоть на наши длинные праздники. А вот возможные инструменты. Что важно — любой из них должен стать привычкой, процессом, потому что ситуативно это не работает.

Душевное здоровье и баланс. 

У всех рецепт разный, но почти все проактивные лидеры об этом думают и к этому стремятся. Из самых простых новейших, как мы их называем, навыков и практик популярнее всего медитация и випассана. Говоря простым языком — и да простят адепты за фамильярность — это про «прочистку мозгов».

Практически все молодые предприниматели, которые к нам приходят — медитируют, многие каждый день, даже по часу. Медитация из экзотики уже превратилась в своего рода «духовную гигиену». В больших компаниях в Кремниевой долине, где про это начали думать совсем давно, есть даже медитативные классы (как у нас кабинеты врачей) — скажем, в Google. А сотрудник Google Чед-Менг Тан даже придумал свой курс по саморазвитию и крайне успешно его читает, выстроив на этом целую карьеру. Недавно я видел указатели на медитационные комнаты в аэропорту Схипхол в Амстердаме.

Другая уже классическая практика — випассана. Традиционная випассана — это 10 дней в уединенном месте, проведенные в полном молчании и медитировании, в очень аскетичных условиях (вот вам и «отпуск»). Випассана, несмотря на то, что это не самое простое испытание для духа и тела, тоже очень распространена. Список прошедших через нее, и не по разу, известных людей, огромен. Например, основатель Twitter Джек Дорси, один из самых ярких молодых предпринимателей. Джек, к слову, ярый экспериментатор и много чего пробует, почитайте.

Вообще, пласт восточных знаний, учащих в том числе работе с духом, велик, погружаться в эту сферу можно бесконечно. Часть из них адаптируются под современность — тут можно вспомнить учение духовного лидера Садхгуру. Он популярен именно в бизнесе — гуру выступал в Google, Всемирном банке и даже в Сбербанке (все же помнят фото колоритного старца в национальном головном уборе и с длинной седой бородой?). Несмотря на густую ауру эзотерики, знание Садхгуру по-хорошему понятное, основано на принципах осознанности и получило название «внутренней инженерии».

Физическое здоровье.

Доходящих до биохакинга лидеров на самом деле не так много, но инженерный подход к организму довольно распространен. Никаких ноу-хау, конечно, нет — основа всего это сон и питание, далее идут спорт и физическая активность в целом. Если совсем упростить: ложиться и вставать рано, обязательно спать 7-8 часов («досып» по выходным — миф, но это вроде бы все уже знают); диеты (и в том числе голодание) — важны, но надо экспериментировать, чтобы выяснить, что подойдет именно вам; всегда когда можете — проводите время активно (этого хочет ваш мозг — послушайте нейробиолога Венди Сузуки). Активность можно совмещать с другим «отдыхом», и это удобно — например, можно медитировать.

Если вас интересует именно биохакинг, почитайте Дейва Аспри — известного венчурного предпринимателя, биохакера и экспериментатора, который, как он сам уверяет, «хакнул» свою эффективность. Все время хочется написать «не повторяйте дома», но послушать точно интересно.

Социализация.

Парадоксально, но несмотря на общение с сотнями людей даже в течение дня, и это не считая социальных сетей, нам страшно не хватает… общения. Но на общения качественного, нужного нам.

Основных мотиваций несколько: поиск энергии, знания, экспертизы. Запрос современных корпоративных людей настолько велик, что в своем летнем курсе мы просто вынуждены были заложить отдельный трек «комьюнити». Более того, у многих из них социальность уже стоит отдельной задачей.

Вот реальный трек «социализация» одного нашего спикера (он предприниматель): «участие в комьюнити» (обсуждение профессиональных проблем) два раза в месяц, «личный совет директоров» (обсуждение бизнеса) раз в квартал, ментор (формат «старший товарищ») раз в две недели, собеседники (люди «в параллели», обсуждение личных кейсов) в числе пяти человек — раз в месяц, менти (отдавание знания) — один человек, раз в месяц.

Еще раз подчеркну, что это не разовые активности, а, скажем так, — процессы, условно как поход в фитнес-клуб или к психологу, трек у этого человека выстроен на год. Такие продуманные подходы — уже совсем не редкость, и фокус именно в том, чтобы сделать нужное общение не ситуативным, а регулярным.

Менторство (вы, к слову, знали, что у Стива Джобса был ментор?) и комьюнити — одни из самых горячих тем последнего года, личный совет директоров, который просто никто пока не понимает «как готовить», — следующего, поверьте. А одиночество, кстати, по многим исследованиям, одна из проблем современности.

Поэтому социализация вполне реальная, а не надуманная тема, которой занимаются — вот, скажем, профессор Рональд Харви из DePaul University (Чикаго) рассказывает о том, как психология сообщества может лечить сугубо психологические проблемы индивидуумов.

Фокусировка. 

Чистый, даже экстремальный отдых. Без людей, без тем более девайсов. У меня есть друг, у которого есть процедура, когда он раз в 2 недели проводит половину дня с собой. Звучит просто, но вы сначала попробуйте устроить. Рано утром в выходной он молча (!) встает, надевает кроссовки и уходит в известном ему одному направлении. Никто не знает, где он, почти до вечера, но все знают, что папу трогать и искать нельзя. Это чем-то похоже на уже упомянутую випассану.

Experience. 

Необычный опыт — от проживания в палатке до отъезда в Тибет. Задача — вытащить себя из привычной рутины. Чем более необычный и даже «крышесносящий» опыт, тем больше шансов, что вы прочистите голову и начнете смотреть на вещи под новым углом, а это вторая мотивация. По этой (в том числе, конечно) причине так популярен в креативной технологической среде Кремниевой долины абсолютно хиповый фестиваль Burning Man и поездки в Латинскую Америку к шаманам. А также — в Непал, на Тибет или в любое другое место силы. В России по этим причинам набирают популярность поездки на Байкал.

Есть история о том, что Маргарет Тэтчер славилась умением засыпать в сколько угодно неудобных физически ситуациях — в машинах, самолетах, во время коротких «перекуров» между встречами и переговорами. Очень ценный навык для политика, который значительную часть работы и проводит именно в перелетах, поездках и переговорах, причем еще и стрессовых. Возможно, это байка, но подходит в качестве красивого вывода — отдых теперь нужно уметь устраивать в любой ситуации, подходящей скоро не сложится.

Дмитрий Фалалеев, Forbes

 
 
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Работа «24 на 7», дауншифтинг, work-life balance — все эти когда-то модные слова больше не актуальны. Работа снижает эффективность. Отдыхать нужно не два раза в год во время...
 
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