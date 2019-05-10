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Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной
Источник материала: СТВ
С трудом верится, что на этом оживлённом перекрестке когда-то возвышались оборонительные валы с бастионами! Рассказываем в программе «Минск и минчане» о происхождении названия улицы Интернациональная.
В XVI веке на карте Минска появилась улица Сборовая. Название, скорее всего, определила её близость к Соборной площади.
В XIX веке в этом районе бурлила жизнь. Училась в правительственной гимназии Стефания Станюта. Записывались на приём в лечебницу Обезерского и располагалась каретная.
Валентина Короткина, экскурсовод, преподаватель истории:
Это сегодня нумерация улицы начинается со стороны Городского вала, а до революции всё было наоборот! Каменная застройка чудом пережила войну. На первом этаже были магазины, второй сдавали в аренду.
В уютные дворики попадали через ажурные ворота. Эти крюки и решётки молчат о прежних хозяевах. Кто опаздывал, звонил в колокольчик привратнику и платил копеечку за беспокойство. Его комната была прямо под аркой! Причем в сторожа частенько зазывали татар, они обеспечивали дома дровами и честно несли службу.
16-й дом – жемчужина модерна! Майоликовая плитка сохранилась с 1913 года. Здесь размещалась небольшая гостиница и доносился сладкий аромат из соседней кондитерской Офли.
Туристам было, где остановиться в Минске. В центре действовало около 20 отелей! Так, в доме, где сегодня располагается отель «Гарни», до революции находилась гостиница Сутина. Владельцы были родственниками нашего художника Хаима Сутина. Он трудился ретушёром в былой банковской конторе Берлянда. Туда же минчане приходили за красивыми фото к Моисею Наппельбауму. Генпрокуратура ведёт и вовсе в далекий XVII век. На этом месте располагался женский католический монастырь бенедиктинок и храм cвятого Войцеха.
На месте нынешней улицы Ленина вплоть до современного ГУМа тянулся грандиозный отель Вениамина Поляка, он занимал целый квартал. В начале XX века его переименовали в отель «Европа». Здесь впервые пустили в Минске лифт, а извозчики забирали гостей с вокзала. Среди приезжих были Эйзенштейн, Ян Райнис и другие.
Современный же отель «Европа» возвели на месте городского театра конца XVIII века. Именно на его сцене была поставлена первая белорусская опера «Идиллия» Винцента Дунина-Марцинкевича на музыку Станислава Монюшко.
Но главной достопримечательностью Интернациональной был барочный костёл Томаша Аквинского с доминиканским монастырём. Святыня занимала целый квартал.
По легенде, последний настоятель храма предвещал ему новую жизнь и признался, что средств на это достаточно. Скорее всего, речь идёт про клады, которые каменщики замуровали здесь в 1812 году.
Ещё одно столичное предание гласит, что в этих местах появлялся Чёрный монах. Он предупреждал о великих потерях и войнах. Последний раз его видели в 1939 году.
Во дворике современного Миноблисполкома когда-то стоял дом Сапегов, в котором любил останавливаться Пётр I. Владения окружал прекрасный сад с чёрными грушами, а за порядком следил некий садовник Скаврончук. Со временем он сбежал с семьей в Лифляндию. Но страшная чума оставила в живых только дочь Марту.
На берегу Свислочи возвышается бывшая городская усадьба Ваньковичей XIX века. Здесь собиралась творческая элита города. Монюшко, Сырокомля, Дунин-Марцинкевич, Дамель… Здесь росли грецкие орехи, а элита кружила в вальсе. Это место связано со знаменитым художником Валентием Ваньковичем – братом Эдварда Ваньковича. Яркий представитель романтизма, автор портретов Пушкина и Мицкевича, он провёл здесь свои школьные годы.
Улица спускается к живописным берегам Свислочи и парку. Здесь когда-то располагались популярные на весь город бани Плавского. Янка Купала жил всего в паре шагов и любил отдохнуть здесь со своими друзьями. Истории и легенды Интернациональной мы продолжим рассказывать в следующих выпусках программы.
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Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной
С трудом верится, что на этом оживлённом перекрестке когда-то возвышались оборонительные валы с бастионами! Рассказываем в программе «Минск и минчане» о...
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