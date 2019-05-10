ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

11.05.2019 22:11 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

С трудом верится, что на этом оживлённом перекрестке когда-то возвышались оборонительные валы с бастионами! Рассказываем в программе «Минск и минчане» о происхождении названия улицы Интернациональная.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

В XVI веке на карте Минска появилась улица Сборовая. Название, скорее всего, определила её близость к Соборной площади.

После восстания Калиновского улочку, спускающуюся от центра к Пищаловскому замку, нарекли Тюремной. Нерадивое название не давало минчанам покоя, и спустя 80 лет они упросили чиновников переименовать улицу в Преображенскую в честь местного монастыря.

В XIX веке в этом районе бурлила жизнь. Училась в правительственной гимназии Стефания Станюта. Записывались на приём в лечебницу Обезерского и располагалась каретная.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

Валентина Короткина, экскурсовод, преподаватель истории:
Волоцкая – самое первое название теперешней улицы Интернациональная. На берегу Свислочи был порт, куда приходили баржи, нагруженные товаром. И оттуда несли товар на местный рынок. Где-то было сложно. По сути, груз волокли под гору – отсюда и название улица Волоцкая.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

Галина Злотникова, экскурсовод:
И она была самая длинная улица в городе. Ровно 1 километр. Выложена булыжником, лежали тротуары. А вечером горели фонари. Название Интернациональная она получила после 1919 года.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

Это сегодня нумерация улицы начинается со стороны Городского вала, а до революции всё было наоборот! Каменная застройка чудом пережила войну. На первом этаже были магазины, второй сдавали в аренду.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

В уютные дворики попадали через ажурные ворота. Эти крюки и решётки молчат о прежних хозяевах. Кто опаздывал, звонил в колокольчик привратнику и платил копеечку за беспокойство. Его комната была прямо под аркой! Причем в сторожа частенько зазывали татар, они обеспечивали дома дровами и честно несли службу.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

Галина Злотникова:
Вход на 2-й этаж был по таким лесенкам. Могла стоять фигура Девы Марии, Иисуса Христа, мог быть также фонтанчик. И люди хорошо друг друга знали.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

16-й дом – жемчужина модерна! Майоликовая плитка сохранилась с 1913 года. Здесь размещалась небольшая гостиница и доносился сладкий аромат из соседней кондитерской Офли.

Туристам было, где остановиться в Минске. В центре действовало около 20 отелей! Так, в доме, где сегодня располагается отель «Гарни», до революции находилась гостиница Сутина. Владельцы были родственниками нашего художника Хаима Сутина. Он трудился ретушёром в былой банковской конторе Берлянда. Туда же минчане приходили за красивыми фото к Моисею Наппельбауму. Генпрокуратура ведёт и вовсе в далекий XVII век. На этом месте располагался женский католический монастырь бенедиктинок и храм cвятого Войцеха.

Валентина Короткина:
Сам монастырь действовал по середины XIX века, когда костёл переделали на православный храм. При храме в своё время имелись первые монастырские могилы, которые позднее были перенесены на минскую Кальварию. В 30-ые годы XX века храм был закрыт. И в 60-ые годы его и вовсе разобрали.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

На месте нынешней улицы Ленина вплоть до современного ГУМа тянулся грандиозный отель Вениамина Поляка, он занимал целый квартал. В начале XX века его переименовали в отель «Европа». Здесь впервые пустили в Минске лифт, а извозчики забирали гостей с вокзала. Среди приезжих были Эйзенштейн, Ян Райнис и другие.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

Современный же отель «Европа» возвели на месте городского театра конца XVIII века. Именно на его сцене была поставлена первая белорусская опера «Идиллия» Винцента Дунина-Марцинкевича на музыку Станислава Монюшко.

Но главной достопримечательностью Интернациональной был барочный костёл Томаша Аквинского с доминиканским монастырём. Святыня занимала целый квартал.

Валентина Короткина:
В 1603 году был основан храм. 14 внутренних алтарей были оформлены разными скульптурами. Все путешественники, которые приезжали в Минск, поражались красоте храма. Монахи-доминиканцы имели в своей символике и в своей деятельности просветительскую миссию. И поэтому один из их символов – это факел. Так, например, минчане верили, что в тёмные ночи среди дворов, среди входов на территорию монастыря является собака, которую никто ранее не видел, которая как будто бы проходит сквозь стены.

По легенде, последний настоятель храма предвещал ему новую жизнь и признался, что средств на это достаточно. Скорее всего, речь идёт про клады, которые каменщики замуровали здесь в 1812 году.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

Ещё одно столичное предание гласит, что в этих местах появлялся Чёрный монах. Он предупреждал о великих потерях и войнах. Последний раз его видели в 1939 году.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

Во дворике современного Миноблисполкома когда-то стоял дом Сапегов, в котором любил останавливаться Пётр I. Владения окружал прекрасный сад с чёрными грушами, а за порядком следил некий садовник Скаврончук. Со временем он сбежал с семьей в Лифляндию. Но страшная чума оставила в живых только дочь Марту.

Галина Злотникова:
В 16 лет выдали её замуж за драгуна.  Драгун ушёл воевать и пропал.  Когда вошли русские войска – это территория сегодняшней Латвии и Эстонии, приметил её Шереметьев, затем – Меньшиков. В Могилёве девушки прислуживали за столом – приметил её Петр І. С тех пор она осталась с ним. И мы её уже знаем как императрицу Екатерину І. То есть, родилась она в Минске. Есть ещё такой факт: когда Екатерина І приблизила к себе отца и сына Сапегов – князей в Петербурге, а затем отцу она звание фельдмаршала присвоила, конечно, российская знать ворчала: «Как? Ни дня не служившего в армии?!»

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

На берегу Свислочи возвышается бывшая городская усадьба Ваньковичей XIX века. Здесь собиралась творческая элита города. Монюшко, Сырокомля, Дунин-Марцинкевич, Дамель… Здесь росли грецкие орехи, а элита кружила в вальсе. Это место связано со знаменитым художником Валентием Ваньковичем – братом Эдварда Ваньковича. Яркий представитель романтизма, автор портретов Пушкина и Мицкевича, он провёл здесь свои школьные годы.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

Валентина Короткина:
Суда приезжали самые именитые пианисты, которые гастролировали в Минске. Для них было честью исполнять вечером у Ваньковичей. Всё выглядело салонно. Валентий Ванькович, известный художник, мог здесь кому-нибудь из барышень нарисовать что-то в бальную книжечку или в отдельный альбом.

Собака, которая ночью проходит сквозь стены, и место рождения Екатерины І. Легенды и факты об улице Интернациональной

Улица спускается к живописным берегам Свислочи и парку. Здесь когда-то располагались популярные на весь город бани Плавского. Янка Купала жил всего в паре шагов и любил отдохнуть здесь со своими друзьями. Истории и легенды Интернациональной мы продолжим рассказывать в следующих выпусках программы.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 1
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С трудом верится, что на этом оживлённом перекрестке когда-то возвышались оборонительные валы с бастионами! Рассказываем в программе «Минск и минчане» о...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси женщины стали чаще рожать после 40 лет
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Герой працы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
11.05.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика