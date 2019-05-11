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Горецкий вестник
Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv
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#horki #весна2019 #❤️свойгород #улицаякубовского
A post shared by Vicvic (@vikvic9) on May 10, 2019 at 11:05pm PDT
#horki #весна2019 #❤️свойгород #улицаякубовского
A post shared by Vicvic (@vikvic9) on May 10, 2019 at 11:05pm PDT
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✨С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ✨ Спасибо всем героям войны за светлое небо над головой!!!! #9мая#никтонезабытничтонезабыто#лабрадорретривер#верныйдругрядом#ретриверы#другпожизни#хвостатый#марлиия#собакибеларуси
A post shared by marly_labrador (@marly_labrador) on May 9, 2019 at 6:30am PDT
✨С ДНЁМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ ✨ Спасибо всем героям войны за светлое небо над головой!!!! #9мая#никтонезабытничтонезабыто#лабрадорретривер#верныйдругрядом#ретриверы#другпожизни#хвостатый#марлиия#собакибеларуси
A post shared by marly_labrador (@marly_labrador) on May 9, 2019 at 6:30am PDT
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#вышиванкавгорках
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Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
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#вышиванкавгорках
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
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