Итоги недели на портале за 13-19 октября 2025 года

Источник материала: ProBusiness

Как белорусский производитель имплантов захватил 85% рынка, философия «островков» в ТРЦ и почему стартовать иногда нужно быстро: новости бизнеса за 13 октября — 19 октября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса



Отрицательное сальдо торгового баланса достигло рекордных значений. В статье детально разбираются структурные причины: сохраняющаяся зависимость от импортных комплектующих и сырья для промышленности, высокий спрос на иностранные товары конечного потребления при одновременном снижении экспортной выручки по традиционным товарам.



Мир входит в новую золотую эру, когда желтый металл снова превращается в один из главных активов современности. И Беларусь не в стороне от этих процессов. Статья объясняет , почему в условиях глобальной нестабильности золото становится «тихой гаванью» и как это помогает стабилизировать национальную экономику.

Полезное для бизнеса



Взгляд изнутри на формат малого бизнеса внутри крупных торговых центров. Владельцы «островков» по продаже аксессуаров, подарков, косметики делятся тонкостями работы: как договориться с арендодателем, как выстроить ассортимент, который не конкурирует с крупными брендами, а дополняет его, и как бороться со стереотипом покупателей о низком качестве товара в таких точках.

Истории бизнеса