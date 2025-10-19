Итоги недели на портале за 13-19 октября 2025 года

Как белорусский производитель имплантов захватил 85% рынка, философия «островков» в ТРЦ и почему стартовать иногда нужно быстро: новости бизнеса за 13 октября — 19 октября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Отрицательное сальдо торгового баланса достигло рекордных значений. В статье детально разбираются структурные причины: сохраняющаяся зависимость от импортных комплектующих и сырья для промышленности, высокий спрос на иностранные товары конечного потребления при одновременном снижении экспортной выручки по традиционным товарам.
Мир входит в новую золотую эру, когда желтый металл снова превращается в один из главных активов современности. И Беларусь не в стороне от этих процессов.Статья объясняет, почему в условиях глобальной нестабильности золото становится «тихой гаванью» и как это помогает стабилизировать национальную экономику.
Полезное для бизнеса
Взгляд изнутри на формат малого бизнеса внутри крупных торговых центров. Владельцы «островков» по продаже аксессуаров, подарков, косметики делятся тонкостями работы: как договориться с арендодателем, как выстроить ассортимент, который не конкурирует с крупными брендами, а дополняет его, и как бороться со стереотипом покупателей о низком качестве товара в таких точках.
Истории бизнеса
Мощная история импортозамещения в высокотехнологичной медицине. Финансовый директор описывает путь компании от идеи до инвестиций в $1 млн в современное оборудование и захвата 85% локального рынка. Ключевой вывод: серьезный бизнес можно построить, решая системные проблемы страны.
Настасья Белочкина на личном примере доказывает, что старт в самых сложных условиях (работа на рынке без гарантий и комфорта) может стать лучшей школой жизни и бизнеса. Такой опыт учит понимать клиента с полуслова, договариваться в любой ситуации и не бояться риска. Избыточная страховка и поиск идеальных условий на старте часто лишают предпринимателя закалки и главных инсайтов.