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Завернула в покрывало, положила в чемодан: старинные русские иконы пыталась незаконно ввезти украинка в Беларусь
Источник материала: СТВ
Жительница Украины пыталась незаконно ввезти в Беларусь семь икон конца XIX - начала XX века, рассказали в программе
Татьяна Хмелевская, главный инспектор отдела идеологической работы Гомельской таможни:
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Завернула в покрывало, положила в чемодан: старинные русские иконы пыталась незаконно ввезти украинка в Беларусь
Жительница Украины пыталась незаконно ввезти в Беларусь семь икон конца XIX - начала XX века, рассказали в программе «Экстренный вызов». Незадекларированный груз...
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