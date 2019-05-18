В 19 лет минчанка уехала в США, а в 21 продает свои картины за 5 тысяч долларов. Как?!

Источник материала: Tut.by

Сейчас Ане Нарейко 21 год. Обычно в таком возрасте выпускаются из университета, но судьба этой девушки сложилась иначе. В 19 она отчислилась из Академии искусств, переехала в США, по сути, в никуда. А сейчас нашла себя в искусстве и продает картины за неплохие даже по американским меркам деньги. Вы точно не слышали об этой девушке, потому что она не стремится к популярности на родине. «Я просто хочу заниматься тем, что мне нравится, и получать за это деньги», — объясняет Аня. Как можно заработать на искусстве, рассказывает FINANCE.TUT.BY.

«Прислали письмо, что отчислена. Подумала: „Слава Богу“»

— Зачем ты переехала в США?

— Начну с того, что замечу: переехав в другую страну, за два года не добьешься каких-то больших высот. Я в это не верю. Я такого никогда не видела и, конечно, не могу назвать себя суперуспешным человеком. Но я двигаюсь и развиваюсь в своем направлении.

Буду говорить честно: в Беларуси у меня была депрессия. В 19 лет! Я училась на специальности «дизайн средств производства и транспорта» в Академии искусств, но через два года поняла, что ждала от университета другого. И второй курс мне даже не засчитали! Эти преподаватели… Ай. В итоге просто прислали письмо, что я отчислена. Ну и ладно. Подумала: «Слава Богу». Мне вообще все равно.

Когда я уехала, начала рисовать не сразу. Некоторое время был очень тяжелый период: все-таки ты приехал в другую страну, здесь все новое, другие люди, непонятно, что вообще происходит… К тому же я никуда не поступала учиться. Просто уехала — сначала по туристической визе, потом получилось поменять ее статус и оформить новые документы. Хотя не думаю, что эти процедуры кого-то волнуют.

— Как ты в итоге пришла к созданию картин?

— На одной вечеринке я познакомилась с дизайнером Jeremyville , он довольно известный. У него еще была коллаборация с Hugo Boss недавно.



Фото с сайта hugoboss.com

Я с ним работала для этого проекта почти год — помогала ему, причем серьезно так. И он меня сильно вдохновлял. Я увидела, как работает крутая арт-студия… В общем, он успешный и довольно богатый дизайнер, который познакомил меня с разными людьми из индустрии. Это дело случая — я его встретила абсолютно случайно.

Уже к тому времени я начала сама пробовать делать 3D-модели, рисовать — что я только не делала, чтобы найти себя. В последнее время это у меня, наверное, получилось, но я пока не хочу об этом много рассказывать. Боюсь, что сглазят: тем более что я только начинаю. Все еще на стадии зародыша. Могу только сказать, что это, скорее, мультипликация и работа с персонажами, графический дизайн. Что-то типа комиксов.

«Ты никогда не знаешь, что делать, пока не попробуешь»

— Как ты выбираешь, в каком направлении работать? Например, как ты нашла себя в том, что сейчас пока не показываешь?

— Не могу еще сказать, что это прямо мое направление… Ну я же училась и в гимназии-колледже искусств (МГГКИ), и в Академии искусств. Рисую вообще с 5 лет, наверное: училась в школе, где мы это делали дополнительно к урокам. Вообще, в жизнь человека все приходит извне. Влияет много факторов. Не могу сказать, мол, я всегда знала, что я делаю. Ты вообще никогда не знаешь, что тебе делать, пока не возьмешь и не попробуешь. В итоге — может быть! — что-то выродится.

На меня повлияло и то, что я встретила этого дизайнера… Я ведь вообще никогда не планировала рисовать. Не думала, что буду создавать персонажей и что меня это привлекает. А когда попробовала, поняла: мне это нравится! К тому же в этой сфере можно серьезно развиться. Пока выражать мысли у меня получается таким способом — через персонажей.

— У тебя больше работ-абстракций. Ты можешь объяснить всем, в чем прикол такого искусства? Потому что можно услышать много комментов типа «пф, Малевич! Нарисовать два круга и квадрат я тоже могу».

— Чтобы понимать стиль, идею, штрих и почерк художника, нужно разбираться в искусстве. Тот же Малевич — основоположник супрематизма, даже, можно сказать, всего современного искусства. Это минималистичность цвета, минималистичность формы — мы же сейчас все так и живем. И искусство тоже превратилось в выражение характера в минимализме.

Не могу сказать, что здесь есть «в чем-то прикол». Скорее, это какая-то естественная эволюция искусства. Вот вы смотрите на картины эпохи Возрождения, где сидит женщина на коленях у старушки и держит ведро воды, в котором плавает рыбка — и это всё символика. То есть только изучив историю, увидишь: женщина — это наше поколение, старушка — прошлое и так далее… Короче, искусство символично.

Вообще, когда рисуешь, ты отрубаешься от этого мира и выходишь в какой-то другой. Когда я рисовала свои картины, пыталась передать свое состояние в цвете и форме. Это как музыка — экспромт моей души. Я рисую сразу на белом холсте, без эскиза. Мне нравится, многим нравится результат того, что мне нравится — вот и все на этом.

— Сколько по времени занимает создание одной картины?

— Я работаю довольно быстро. На картину уходит, наверное, часов 12−20. Не то чтобы совсем без перерыва — как у меня время будет. Но, может, в день трачу по 6−8 часов… В общем, по сути, у меня обычный такой офисный график.

— А ты можешь на примере своей какой-то работы пояснить, что значит тот или иной цвет или форма?

— Ну… Я же не рисую символы древних египтян. Сейчас все не прямо топорно символично. Главное — композиция: когда предметы так расположены на формате, что ничего нельзя ни убрать, ни добавить. Это относится к любому виду живописи и графики.

И я кайфую, когда у меня получается создать такую композицию! Когда цвет тоже несет какой-то смысл: допустим, чем темней предмет, тем он тяжелее, чем светлее — тем легче… Я составляю пазл — и довожу его до идеала.

— Этому можно научиться?

— Да, конечно.

Мы, художники, ведь тоже прошли художественную школу, а не от природы способные. Но я считаю, что все талантливые. Просто, например, у тебя сложилась так жизнь, что ты не взяла кисточку в руки. А если бы взяла? Понимаешь, амбиции появляются после возможностей. Вот ты что-то сделал и думаешь: «Почему бы теперь мне не стать суперизвестным?» Я же не сижу и не думаю, что стану крутым паркурщиком, потому что никогда в жизни не занималась паркуром.

В общем, кому что надо от этой жизни. Кому-то вообще нравится на зарплате сидеть. Но я бы хотела прожить яркую и короткую жизнь.

— « Клуб 27 »?

— Да, так и напиши. «Она хочет умереть в 27». Я не хочу ни замуж, ни детей — хочу стать известным художником.

«Недавно продала оптовый заказ — 20 картин»

— Кстати об известности. Ты разве не хочешь, чтобы о тебе говорили именно в Беларуси?

— А зачем? Какой в этом смысл? Мне все равно. У меня нет задачи стать популярной и известной. Моя цель — заниматься любимым делом и получать стабильный доход. Будем надеяться, все сложится.

— Но у тебя же получается зарабатывать творчеством?

— Мне кажется, зарабатывать со своего ремесла — это тоже талант. Надо постоянно писать письма — в галереи, людям, — знакомиться, спрашивать, как-то промоутить себя. В общем, быть в каждой бочке затычкой. И, естственно, при этом что-то делать и стараться делать это хорошо. Если делать какую-то шнягу, то вряд ли у тебя получится. Вот знаешь такого художника Покрас Лампас?

— Слышала о нем, но за творчеством не слежу.

— Ну вот. Я была подписана на его инстаграм , когда там было еще 10 000 подписчиков (сейчас уже 382 000. — Прим. TUT.BY). Прошло вроде лет пять — и он только сейчас стал известным.

— Как монетизируется искусство?

— Недавно я продала свой первый оптовый заказ — 20 больших холстов в одно здание в Денвере, Колорадо. Но это было не так, что меня нашли и сказали: «О боже, какая вы талантливая!» Нет. Опять же — просто знакомишься, общаешься с людьми… Так я наткнулась на каких-то серьезных ребят с гигантским зданием и всеми прибамбасами. У них там большое лобби — там и висят мои картины.

Сейчас я больше все-таки занимаюсь как бы sell away (розничная продажа, например, через инстаграм. — Прим. TUT.BY). Но летом, может, выставлю одну картину в галерею. Я все-таки стараюсь развивать свою историю с рисовкой персонажей, поэтому распродаю те абстракции, которые у меня еще остались. Их я подготавливаю к конкретным выставкам.

— А разве, когда художник выставляется, ему платят?

— Каждая галерея работает на разных условиях: где-то надо еще тебе заплатить какой-то fee (взнос. — Прим. TUT.BY), где-то нет. Дальше уже, если галерея продаст твою работу, вы делите деньги 50 на 50.

Вообще, если я знаю много арт-коллекционеров в Нью-Йорке, то могу хоть свою собственную галерею открыть. Буду выставлять там молодых художников, которые хотят за свою картину 5 тысяч долларов, а продавать буду за 150 тысяч. Продам за 5 тысяч — пополам получится по 2,5 каждому. Продам за 150 — ему все равно отдам 2,5. Ну, понимаешь. Так это и работает.

— За сколько ты продаешь одну свою картину?

— Когда я продавала большой заказ, я сделала скидку за опт — грубо говоря, по 2 тысячи за работу получилось.

Все зависит от размера: мои холсты достаточно большие — 48 на 72 дюйма (приблизительно 122 на 183 см. — Прим. TUT.BY). Такая картина около пятерки стоит. Работы поменьше — 36 на 48 дюймов (91 на 122 см) — где-то 1,5 тысячи.

— Наверное, для белорусов звучит жестко. А для американцев — нормально?

— Да, это средняя цена. Но, конечно, смотря что за художник. Я продаю дороже в первую очередь из-за размера. Какие-то маленькие холсты продаю за 500 долларов, иногда даже за 200−300.

Но что для Америки пять тысяч? Мне иногда батя говорит: «А шо так дорого?» — а я отвечаю: «Пап, ну мы просто на разных ступенях эволюции. В Беларуси совсем другая история».

«По Беларуси не скучаю»

— Как родители отнеслись к твоему решению переехать?

— Они всегда меня поддерживали. Еще у меня сестра тоже дизайнер, окончила тот же факультет, где я училась. Если Вера дизайнер, так почему бы и мне не стать им? Не в смысле, что я по ее стопам пошла, а как-то карта легла — тоже начала рисовать. Например, не что папе было пофиг, но он всегда говорил: если хочешь, делай так.

— Скучаешь по Беларуси?

— Нет.

— В чем, по-твоему, главная разница между США и нашей страной?

— В Беларуси легче, потому что нет такого конкурса. Америка — это гигантская страна, даже только Нью-Йорк — целый отдельный мир. Здесь миллиард художников, журналистов — в 15 раз больше, актеров — в 35 раз больше… Огромное количество людей! Поэтому конкуренция невероятная. Конечно, шансов пробиться в Нью-Йорке все равно при этом больше. Но для этого надо серьезно работать и постоянно хайпить.

Мне в США нравится: здесь «видно» больше, чувствуется больше, расширяются горизонты и мировоззрение. Не знаю, как это выразить — наверное, дело в масштабе.

— Ты бы могла как-то вдохновить тех, кто хочет развиваться в искусстве? Какой-то совет дать, что ли…

— Я не советую. У каждого свой путь. Но вот на переезд я никого не агитирую — даже своих друзей. Ну разве что лучшую подругу.