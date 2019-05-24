75 лет назад полк «Нормандия-Неман» вошёл в состав 3-го Белорусского фронта

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 75 лет назад полк «Нормандия-Неман» вошел в состав 3-го Белорусского фронта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За 1943-1945 годы его летчики совершили свыше 5 тысяч боевых вылетов, провели 869 воздушных боев, сбили около 280 вражеских самолетов. На боевом знамени полка находятся не только французские ордена Почетного легиона, Боевого креста с пальмой, Военной медали, Креста освобождения, но и советские ордена Красного Знамени и Александра Невского.



