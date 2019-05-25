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Андрей Барбашинский: «Ты должен отдавать все силы для того, чтобы о нас больше узнали»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Андрей Барбашинский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола.
Воскресный матч БГК-СКА подвел черту под клубным сезоном. Как вам противостояние Бреста и Минска в этом году?
Андрей Барбашинский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола:
«БГК инвестирует и развивает клуб очень серьезно».
Не так давно был матч, в котором БГК выступал чисто белорусским составом, и проиграл СКА. То есть БГК без легионеров не такая уж и грозная сила?
Андрей Барбашинский:
Вообще легионеры в брестском клубе регулярно меняются. Вот и сейчас кто-то уйдет. Придут новые игроки. Тренерам постоянно приходится выстраивать новую команду. Это большая проблема для БГК?
Андрей Барбашинский:
«Гандбол развивается, появляется хорошая молодежь».
Перед финалом Кубка было много шумихи по поводу «унылого» чемпионата Беларуси. Вы согласны с этим?
Андрей Барбашинский:
То, что в этом году не было плей-офф, касательно следующего сезона – это уже окончательное решение?
Андрей Барбашинский:
В чем вообще плюс нынешнего формата чемпионата?
Андрей Барбашинский:
После финала женского Кубка страны главный тренер «Гомеля» Томаш Чатер заметил, что могла команда лучше выступить в Еврокубках. Как вам кажется, могли ли наши команды, не только женские, в Еврокубках выступить лучше?
Андрей Барбашинский:
И СКА, и БГК принимали «Финалы четырех» соответственно в Балтлиге и SEHA-лиге, но обоим клубам не удалось выиграть. Третьи места у них, хотя все, наверное, рассчитывали на большее. Согласны? Почему не получилось?
Андрей Барбашинский:
Давайте на дела сборных переключимся. Женская команда собралась перед матчами плей-офф чемпионата мира. В соперниках – норвежки. Есть ли шансы против такой команды?
Андрей Барбашинский:
«Ты должен отдавать все силы для того, чтобы о нас больше узнали».
Мужская команда чуть позже сыграет свои отборочные матчи к чемпионату Европы. Если поединок с финнами почти не вызывает вопросов, то встреча с боснийцами ожидается очень упорной – дома мы уступили в один мяч. Чего ждать от этой игры?
Андрей Барбашинский:
Не давит ли на ребят ответственность?
Андрей Барбашинский:
На неделе в Гомеле завершились республиканские соревнования по гандболу «Стремительный мяч» среди спортсменов 12-13 лет. Вы знаете, что такое тренировать детей. В каком возрасте надо начинать требовать результат?
Андрей Барбашинский:
«Сегодня тренеров в игровых видах спорта не хватает».
Привлекли мы ребят в зал. А есть ли достойные тренеры, которые могут из этих ребят вырастить достойную смену?
Андрей Барбашинский:
То есть чтобы стать в Беларуси детским тренером, надо быть по-хорошему сумасшедшим?
Андрей Барбашинский:
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Новости Беларуси. В гостях у программы «Неделя спорта» Андрей Барбашинский, заместитель председателя Белорусской федерации гандбола. Воскресный матч БГК-СКА...
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