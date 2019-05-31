Не ослабевает интерес горожан к музейному проекту «12 артефактов»

Источник материала: Виртуальный Брест

31 мая 2019 года в Брестском областном краеведческом музее представили пятый предмет. Это – музыкальная шкатулка, одна из пяти, которые числятся в музейной коллекции «Технические средства и приспособления». Представленный артефакт пердставляет ценность как редкий для музеев экспонат и как предмет, который принадлежал последнему Полесскому воеводе. С 1932 по 1939 год должность занимал Владислав Костек-Бернадский.



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В 1958 году в музей пришел брестчанин и предложил купить музыкальную шкатулку, которая досталась ему от дворецкого или слуги из дома воеводы. Шкатулку приобрели, и она заняла достойное место в экспозиции, которая в то время располагалась в здании католического костела на ул. Ленина. В то время шкатулка работала, и посетители музея могли услышать непривычные уху звуки. Они исходили от зубцов гребенки, которые издавали характерный металлический звук, соприкасаясь с колышками на вращающемся цилиндре.



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Музыкальную шкатулку в 1796 году изобрел часовщик Антуан Фавр из Женевы, Швейцарии. Первый завод по производству музыкальных шкатулок был открыт там же в 1815 году.

Старший научный сотрудник Олег Анисимов провел небольшой экскурс в биографию Владислава Костек-Бернадского, который по воспоминаниям современников любил и глубоко вникал в проблемы полешуков.

Что не помешало ему уничтожать их в концентрационном лагере «Береза Картузская» в годы Великой Отечественной войны. Об этом посети тлям рассказал уже Николай Александров. Он же подарил музею относительно недавно переизданную книгу «демонических рассказов» Владислава Костек-Бернадского. который занимался сочинительством во время 8-ми летнего ожидания суда за совершенные в годы войны преступления.