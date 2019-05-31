ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Не ослабевает интерес горожан к музейному проекту «12 артефактов»

01.06.2019 21:50 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

31 мая 2019 года в Брестском областном краеведческом музее представили пятый предмет. Это – музыкальная шкатулка, одна из пяти, которые числятся в музейной коллекции «Технические средства и приспособления». Представленный артефакт пердставляет ценность как редкий для музеев экспонат и как предмет, который принадлежал последнему Полесскому воеводе. С 1932 по 1939 год должность занимал Владислав Костек-Бернадский.


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66739.php

Не ослабевает интерес горожан к музейному проекту «12 артефактов»

В 1958 году в музей пришел брестчанин и предложил купить музыкальную шкатулку, которая досталась ему от дворецкого или слуги из дома воеводы. Шкатулку приобрели, и она заняла достойное место в экспозиции, которая в то время располагалась в здании католического костела на ул. Ленина. В то время шкатулка работала, и посетители музея могли услышать непривычные уху звуки. Они исходили от зубцов гребенки, которые издавали характерный металлический звук, соприкасаясь с колышками на вращающемся цилиндре. 


Читать полностью в источнике с фото: https://virtualbrest.by/news66739.php

Не ослабевает интерес горожан к музейному проекту «12 артефактов»

Музыкальную шкатулку в 1796 году изобрел часовщик Антуан Фавр из Женевы, Швейцарии. Первый завод по производству музыкальных шкатулок был открыт там же в 1815 году.

Старший научный сотрудник Олег Анисимов провел небольшой экскурс в биографию Владислава Костек-Бернадского, который по воспоминаниям современников любил и глубоко вникал в проблемы полешуков.

Что не помешало ему уничтожать их в концентрационном лагере «Береза Картузская» в годы Великой Отечественной войны. Об этом посети тлям рассказал уже Николай Александров. Он же подарил музею относительно недавно переизданную книгу «демонических рассказов» Владислава Костек-Бернадского. который занимался сочинительством во время 8-ми летнего ожидания суда за совершенные в годы войны преступления.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  31 мая 2019 года в Брестском областном краеведческом музее представили пятый предмет. Это – музыкальная шкатулка, одна из пяти, которые числятся в музейной...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Тоттенхэм» и «Ливерпуль» сразятся в финале Лиги чемпионов. Онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

31.05.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
01.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Двинская правда (Верхнедвинск)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика