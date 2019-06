Источник материала: KYKY

Вчера, 1 июня, футбольные фанаты со всего мира наблюдали долгожданное событие: финальный матч Лиги чемпионов, который проходил в Мадриде. Споры, кто кого обыграет: «Ливерпуль» «Тоттенхэм», или наоборот были очень жаркими [спойлер: финал завершился со счетом 2:0 в пользу «Ливерпуля»].



Но фанатов отвлекли: на 18-й минуте первого тайма на футбольное поле эффектно выбежала девушка в купальнике с надписью Vitaly Uncensored , пишет gordonua.com. Она смогла добежать до центра поля, но потом ее догнали двое стюардов и увели – девушка не сопротивлялась.