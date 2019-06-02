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Будущие уже наступило? Xiaomi показала смартфон с подэкранной камерой
Источник материала: Tut.by
Президент компании Xiaomi в китайской социальной сети weibo
По предположению журналиста engadget, в ролике запечатлены прототипы флагмана Mi 9. В них фронтальная камера размещена прямо под стеклом на передней панели. Лин Бин, президент Xiaomi, добавил: «Без дырок, вырезов или выезжающей камеры».
Ранее прототип такого устройства показала и компания Oppo. В опубликованном ей ролике камера при включении экрана становится практически невидимой:
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