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Будущие уже наступило? Xiaomi показала смартфон с подэкранной камерой

03.06.2019 10:28 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Президент компании Xiaomi в китайской социальной сети weibo показал смартфоны, в которых камера встроена прямо под экран. Об этом пишет engadget.

По предположению журналиста engadget, в ролике запечатлены прототипы флагмана Mi 9. В них фронтальная камера размещена прямо под стеклом на передней панели. Лин Бин, президент Xiaomi, добавил: «Без дырок, вырезов или выезжающей камеры».

Ранее прототип такого устройства показала и компания Oppo. В опубликованном ей ролике камера при включении экрана становится практически невидимой:

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