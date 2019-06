Будущие уже наступило? Xiaomi показала смартфон с подэкранной камерой

Источник материала: Tut.by

Президент компании Xiaomi в китайской социальной сети weibo показал смартфоны, в которых камера встроена прямо под экран. Об этом пишет engadget.

По предположению журналиста engadget, в ролике запечатлены прототипы флагмана Mi 9. В них фронтальная камера размещена прямо под стеклом на передней панели. Лин Бин, президент Xiaomi, добавил: «Без дырок, вырезов или выезжающей камеры».

Ранее прототип такого устройства показала и компания Oppo. В опубликованном ей ролике камера при включении экрана становится практически невидимой:

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience — prepare to be amazed.