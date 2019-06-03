|
Парни захотели «самовыразиться» перед юными леди и продемонстрировать свою мужскую силу - и разбили остановку
04.06.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сотрудниками уголовного розыска Брестского РОВД раскрыто хулиганство.
В милицию поступило сообщение от очевидца, который пояснил, что неизвестные из хулиганских побуждений повредили остановку общественного транспорта в д. Черни Брестского района.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями установлено, что хулиганство совершили жители района, М. и Р., оба 1999 г.р. Выяснилось, что в тот день в вечернее время компания из двух несовершеннолетних девушек и трех молодых людей собралась на остановке.
Парни решили разнообразить вечер принятием спиртного. После чего злоумышленники захотели «самовыразиться» перед юными леди и продемонстрировать свою мужскую силу, начав наносить удары руками и ногами по конструкции остановки.
Подруги не оценили поступок своих знакомых и попросили прекратить, но те под влиянием алкоголя продолжали повреждать остановку.
Неравнодушными к данной ситуации оказались и прохожие, которые попытались предотвратить противоправные действия правонарушителей, однако молодые люди не реагировали. Только после того, как проходившая мимо женщина пригрозила вызвать милицию и начала набирать номер 102, компания покинула место происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК РБ.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парни захотели «самовыразиться» перед юными леди и продемонстрировать свою мужскую силу - и разбили остановку
Сотрудниками уголовного розыска Брестского РОВД раскрыто хулиганство. В милицию поступило сообщение от очевидца, который пояснил, что неизвестные из...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)