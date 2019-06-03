Парни захотели «самовыразиться» перед юными леди и продемонстрировать свою мужскую силу - и разбили остановку

Источник материала: Виртуальный Брест

Сотрудниками уголовного розыска Брестского РОВД раскрыто хулиганство.





В милицию поступило сообщение от очевидца, который пояснил, что неизвестные из хулиганских побуждений повредили остановку общественного транспорта в д. Черни Брестского района.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий правоохранителями установлено, что хулиганство совершили жители района, М. и Р., оба 1999 г.р. Выяснилось, что в тот день в вечернее время компания из двух несовершеннолетних девушек и трех молодых людей собралась на остановке.

Парни решили разнообразить вечер принятием спиртного. После чего злоумышленники захотели «самовыразиться» перед юными леди и продемонстрировать свою мужскую силу, начав наносить удары руками и ногами по конструкции остановки.

Подруги не оценили поступок своих знакомых и попросили прекратить, но те под влиянием алкоголя продолжали повреждать остановку.

Неравнодушными к данной ситуации оказались и прохожие, которые попытались предотвратить противоправные действия правонарушителей, однако молодые люди не реагировали. Только после того, как проходившая мимо женщина пригрозила вызвать милицию и начала набирать номер 102, компания покинула место происшествия.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.339 УК РБ.