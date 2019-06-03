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Американский журналист застал в своем номере в элитном отеле Бреста трех мужчин. Что это было?
04.06.2019 17:50 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Журналист и историк Максим Хлебец
Частный отель «Эрмитаж», самый дорогой в Бресте
На просьбы представиться ничего не отвечали. Когда вместе спустились к администратору и журналист пытался узнать, что это за люди и почему они у него в номере, ему ничего не смогли ответить. Один из парней принес какой-то документ, что он из службы безопасности отеля. Удостоверение было явно фейковым. Американец сказал, что такое видел только в Китае. И нигде больше не сталкивался с подобным», — описал ситуацию Максим Хлебец.
В отеле «Эрмитаж» подтвердили, что произошло «недоразумение» с иностранными постояльцами. Но как пояснил «Нашей Ниве» представитель службы безопасности отеля, в компьютерах журналистов никто не копался.
«Вчера был звонок от гостей: жалоба на запах гари на этаже. И мы совместно со службой безопасности осматривали весь этаж. Запах выявили в левом крыле здания. Запах был похож больше на электрический.
Мы проверяли розетки на предмет обгорелости или короткого замыкания. После чего, не обнаружив источник возгорания, вызвали МЧС», — сообщили свою версию событий в отеле.
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Журналист и историк Максим Хлебец рассказал в твиттере удивительную историю. В Бресте на днях работали американские журналисты — собирали материал для статей...
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