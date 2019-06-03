|
В белорусской армии появятся пиарщики
04.06.2019 17:28 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Новых для армии специалистов будут обучать в БГУ, а также Витебском и Гродненском университетах.
Военно-учетная специальность «Организация связи с общественностью» появилась в белорусской армии с 1 июня этого года. Об этом свидетельствует постановлениеМинобороны от 11 мая 2019 № 7.
Согласно документу, Министерство обороны обновило перечень военно-учетных специальностей для обучения по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или военных факультетах учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования.
Значительных изменений перечень специальностей не претерпел, однако в нем появилась новая профессия. Так, теперь для армии будут готовить и по специальности «Организация связи с общественностью».
Когда будет осуществлен набор первых студентов на военные факультеты по этой специальности, пока неизвестно.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новых для армии специалистов будут обучать в БГУ, а также Витебском и Гродненском университетах.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)