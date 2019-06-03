В белорусской армии появятся пиарщики

Источник материала: Ежедневник





Новых для армии специалистов будут обучать в БГУ, а также Витебском и Гродненском университетах.

Военно-учетная специальность «Организация связи с общественностью» появилась в белорусской армии с 1 июня этого года. Об этом свидетельствует постановлениеМинобороны от 11 мая 2019 № 7.

Согласно документу, Министерство обороны обновило перечень военно-учетных специальностей для обучения по программам подготовки младших командиров и офицеров запаса на военных кафедрах или военных факультетах учреждений среднего специального образования и учреждений высшего образования.

Значительных изменений перечень специальностей не претерпел, однако в нем появилась новая профессия. Так, теперь для армии будут готовить и по специальности «Организация связи с общественностью».

Когда будет осуществлен набор первых студентов на военные факультеты по этой специальности, пока неизвестно.