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Такой разный Брест: от железной дороги до Брестской крепости и керосиновых фонарей
05.06.2019 14:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Где прячутся КГБшники в Белоруссии? Запретят ли нам снимать на вокзале и на границе? И есть ли мусор на улицах Бреста?
А ещё главные достопримечательности: Брестская крепость, керосиновые фонари и самый фотографируемый человек в городе Виктор Кирисюк, музей железнодорожной техники, скульптуры, пешеходная улица Советская и улица фонарей Гоголя, музей спасённых ценностей и много-много полевых цветов… Мы жили в гостинице Буг. Именно в ней останавливался Высоцкий и там даже сделали небольшой музей, посвящённый музыканту.
Добро пожаловать на прогулку вместе с нами!
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Где прячутся КГБшники в Белоруссии? Запретят ли нам снимать на вокзале и на границе? И есть ли мусор на улицах Бреста? А ещё главные достопримечательности:...
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