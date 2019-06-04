Такой разный Брест: от железной дороги до Брестской крепости и керосиновых фонарей

Источник материала: Виртуальный Брест

Где прячутся КГБшники в Белоруссии? Запретят ли нам снимать на вокзале и на границе? И есть ли мусор на улицах Бреста?





А ещё главные достопримечательности: Брестская крепость, керосиновые фонари и самый фотографируемый человек в городе Виктор Кирисюк, музей железнодорожной техники, скульптуры, пешеходная улица Советская и улица фонарей Гоголя, музей спасённых ценностей и много-много полевых цветов… Мы жили в гостинице Буг. Именно в ней останавливался Высоцкий и там даже сделали небольшой музей, посвящённый музыканту.

Добро пожаловать на прогулку вместе с нами!