|
Потоп в Минске – «поплыли» люди и автомобили
Источник материала: Партизан
Ближе к вечеру гроза принесла в Минск сильный ветер и ливень, а также град. Деревья складывались чуть ли не вдвое, район Каменной Горки затопило.
Автомобили и автобусы вынуждены были остановить движение.
#1#
И после грозы вода затрудняла движение – некоторые автомобили решили даже объезжать лужи по тротуару. Перестали работать светофоры.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ближе к вечеру гроза принесла в Минск сильный ветер и ливень, а также град. Деревья складывались чуть ли не вдвое, район Каменной Горки затопило.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)