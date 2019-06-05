Новый фонтан заработал возле чулочного комбината в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Очередной объект украсил Брест накануне торжеств, посвященных тысячелетию города. На улице Янки Купалы вблизи Брестского чулочного комбината после реконструкции начал работу фонтан.





Обновленный фонтан в Заводском микрорайоне – подарок городу от чулочного комбината. Все работы по его возведению и благоустройству площадки проводились за счет предприятия. А это – около 300 тысяч рублей.

Сегодня на торжественное открытие объекта прибыл глава горисполкома Александр Рогачук . После краткой официальной речи фонтан был запущен – и тут же оказался во власти детворы, которая решила освежиться в жаркий июньский день.

– Новый фонтан – пример плодотворного государственно-частного партнерства, – отметил мэр Бреста в беседе с журналистами. – Это еще один способ сделать наш город краше. Здорово, когда такие объекты появляются не только в центре Бреста...

Фонтан отлично вписался в пейзаж Заводского микрорайона, который в последние годы активно благоустраивается. Старая чаша была снесена – она морально устарела, а некоторые неряшливые горожане повадились выбрасывать сюда мусор. Новый фонтан – плоскостной, а значит, более безопасный для детишек. Он также оснащен современным энергоэффективным механизмом.





Кстати, по словам директора БЧК Сергея Жевнеровича, основная часть денег пошла не на сам фонтан, а на благоустройство прилегающей площадки. Здесь полностью заменено тротуарное покрытие и зеленые насаждения. Таким образом был обновлен еще один участок улицы Янки Купалы.

Тем временем в городе готовится к открытию еще один фонтан. Он распустится на улице Советской. Ну а в следующем году очередь, возможно, дойдет и до старого фонтана близ Брестского электролампового завода, который давно простаивает и нуждается в реконструкции.











































































