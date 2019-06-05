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Началось! Бресту "прилетело" обещанное синоптиками штормовое предупреждение
06.06.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мы ещё после обеда
заглавное фото -
В социальных сетях жители города Бреста размещают фотографии необычного неба - просто очень тёмные и мрачные тучи.
остальные фото из соцсетей
Водители с Машерова в сторону цума в карман не заезжайте, движение перекрыто, упало дерево.
А вот и дождь, довольно сильный, главное, чтобы не продолжительный...
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Мы ещё после обеда размещали информацию от синоптиков, и вот пожалуйста, прогнозы начинают сбываться. заглавное фото - Евгений Пак В социальных сетях жители...
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