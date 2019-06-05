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Началось! Бресту "прилетело" обещанное синоптиками штормовое предупреждение

06.06.2019 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мы ещё после обеда размещали информацию от синоптиков, и вот пожалуйста, прогнозы начинают сбываться.

Началось! Бресту "прилетело" обещанное синоптиками штормовое предупреждение

заглавное фото - Евгений Пак

В социальных сетях жители города Бреста размещают фотографии необычного неба - просто очень тёмные и мрачные тучи.

Началось! Бресту "прилетело" обещанное синоптиками штормовое предупреждение

остальные фото из соцсетей

Началось! Бресту "прилетело" обещанное синоптиками штормовое предупреждение

Водители с Машерова в сторону цума в карман не заезжайте, движение перекрыто, упало дерево.

Началось! Бресту "прилетело" обещанное синоптиками штормовое предупреждение

Началось! Бресту "прилетело" обещанное синоптиками штормовое предупреждение

Началось! Бресту "прилетело" обещанное синоптиками штормовое предупреждение

Началось! Бресту "прилетело" обещанное синоптиками штормовое предупреждение

А вот и дождь, довольно сильный, главное, чтобы не продолжительный...

 
Теги: Брест
 
 
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  Мы ещё после обеда размещали информацию от синоптиков, и вот пожалуйста, прогнозы начинают сбываться. заглавное фото - Евгений Пак В социальных сетях жители...
 
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