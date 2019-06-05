Источник материала: Виртуальный Брест

Мы ещё после обеда размещали информацию от синоптиков , и вот пожалуйста, прогнозы начинают сбываться.





заглавное фото - Евгений Пак

В социальных сетях жители города Бреста размещают фотографии необычного неба - просто очень тёмные и мрачные тучи.





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Водители с Машерова в сторону цума в карман не заезжайте, движение перекрыто, упало дерево.



















А вот и дождь, довольно сильный, главное, чтобы не продолжительный...