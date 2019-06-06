Поливомоечный МАЗ подарили Бресту на 1000-летие. А сегодня его продемонстрировали

Источник материала: Виртуальный Брест

Поливомоечная машина «МАЗ» - подарок городу на 1000-летие от ОАО «Остромечево».





Сегодня, 7 июня 2019 года состоялась его символическая передача в ведение ПКУП «Коммунальник». Летом автомобиль может поливать клумбы и мыть улицы, а зимой - обрабатывать реагентами дороги.





На машине есть надпись, что это подарок от ОАО «Остромечево» Брестского района. Таким образом, подарок персонифицирован, и каждый житель города, увидев машину в действии, будет знать, от кого он.