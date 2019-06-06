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Поливомоечный МАЗ подарили Бресту на 1000-летие. А сегодня его продемонстрировали

07.06.2019 17:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Поливомоечная машина «МАЗ» - подарок городу на 1000-летие от ОАО «Остромечево».

Поливомоечный МАЗ подарили Бресту на 1000-летие. А сегодня его продемонстрировали

Сегодня, 7 июня 2019 года состоялась его символическая передача в ведение ПКУП «Коммунальник». Летом автомобиль может поливать клумбы и мыть улицы, а зимой - обрабатывать реагентами дороги.

Поливомоечный МАЗ подарили Бресту на 1000-летие. А сегодня его продемонстрировали

На машине есть надпись, что это подарок от ОАО «Остромечево» Брестского района. Таким образом, подарок персонифицирован, и каждый житель города, увидев машину в действии, будет знать, от кого он.

 
 
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  Поливомоечная машина «МАЗ» - подарок городу на 1000-летие от ОАО «Остромечево». Сегодня, 7 июня 2019 года состоялась его символическая передача в ведение ПКУП...
 
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