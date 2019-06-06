В Бресте открыли Дом правосудия, строительство обошлось в $15 млн

Источник материала: Интерфакс

Торжественная церемония открытия Дома правосудия прошла в Бресте, сообщает газета "Заря".

В четырехэтажном здании на проспекте Машерова теперь размещаются четыре суда – областной и три районных. Дом правосудия возведен в соответствии с современными стандартами: здесь есть элементы безбарьерной среды и системы видеонаблюдения. В здании имеется 23 зала судебных заседаний, в которых одновременно могут разместиться более 700 человек. Площадь здания составляет более 16 тыс. кв.м. – больше только Верховный суд в Минске.



В строительство было вложено $15 млн. Подрядчиком выступил филиал СУ-98 ОАО "Строительный трест №8".

"Новый Дом правосудия соответствует всем международным стандартам. Хочется, чтобы здесь торжествовали только закон и справедливость, чтобы Дом правосудия стал настоящим правовым центром Брестской области", - сказал председатель Верховного суда Валентин Сукало в ходе церемонии.

С новосельем судей поздравил и председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис. Глава области также отметил, что новое здание прекрасно дополнило облик проспекта Машерова, который в последние годы становится все краше.

Объект строился по государственной инвестпрограмме к 1000-летию Бреста.

Ввод Дома правосудия в эксплуатацию был запланирован на август 2019 года, но строители справились быстрее.