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Пенсионерка из Столинского района лишилась столовых приборов

13.06.2019 15:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Жительница деревни Хорск Столинского района, 1946 года рождения, увидела в окне незнакомца. Женщина вышла из дома, чтобы прогнать непрошеного гостя. Мужчина начал неумело оправдываться, объясняя, что ходит по деревни и собирает металлолом. Пока шла беседа, из дома У. выбежал еще один мужчина, прихватив с собой набор столовых ложек и вилок, а также серебряную и позолоченную ложки.

Пенсионерка из Столинского района лишилась столовых приборов

Хозяйка дома попыталась остановить злоумышленника, но тот толкнул ее и был таков. Собеседник также скрылся с места преступления. Раздосадованная бабушка не находила себе места. Через несколько дней к ней приехала дочь, которая узнала о произошедшем и посоветовала матери обратиться в милицию.

Пенсионерка из Столинского района лишилась столовых приборов

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, сотрудниками ОУР Столинского РОВД в течение нескольких часов были установлены злополучные посетители заявительницы. Причастный к грабежу задержан у себя дома. Им оказался местный житель, 1989 года рождения, неработающий, ранее судимый за кражу. Сейчас мужчина находится в ИВС. ОСК возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 206 УК Республики Беларусь.

Украденное будет в ближайшее время возвращено владелице.

 
 
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  Жительница деревни Хорск Столинского района, 1946 года рождения, увидела в окне незнакомца. Женщина вышла из дома, чтобы прогнать непрошеного гостя. Мужчина начал...
 
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