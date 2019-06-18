Гродненец: Происходит экологическая катастрофа, о которой молчат власти









“Хочу проинформировать людей, что происходит экологическая катастрофа, о которой молчат власти. Через трубу, что впадает в реку Лидейку сливаются отходы. Потом вода идет в Дитву, впадающую в Неман. В Дитва уже умерла вся рыба, а на Немане люди купаются и не знают об опасности, которую может принести загрязненная вода “, – говорит Мечислав.





По словам историка, местные жители Березовки и Лиды обращались в природоохрану, но там объяснили мор рыбы чрезвычайно высокой температурой воздуха. Мол, в воде не хватает кислорода и поэтому рыба погибает.





Также историк рассказал, что купание в Немане около Березовки закончилась для его сына болезнью, да и сам Мечислав плохо себя чувствовал.









По информации государственного санитарного надзора за содержанием зон отдыха и водных объектов никакой опасности не существует. Последняя проверка воды проводилась 14 июня. По ее итогам исследовано 146 проб воды, не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 11 проб, по санитарно-химическим.





По мнениею Супрона, чтобы выяснить, кто загрязняет воду и какие вредные вещества попали в Дитву, Лидейку и Неман, нужно обращаться к независимым исследователям – из Литвы, или из международных объединений, занимающихся вопросами чистоты Балтийского моря.



























