ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Гродненец: Происходит экологическая катастрофа, о которой молчат власти

18.06.2019 21:19 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Плакат “Неман отравлен Лидским ЖКХ” появился на перилах Старого моста в Гродно около полудня 18 июня. Его повесил гродненский историк Мечислав Супрон, пишет hrodna.life



“Хочу проинформировать людей, что происходит экологическая катастрофа, о которой молчат власти. Через трубу, что впадает в реку Лидейку сливаются отходы. Потом вода идет в Дитву, впадающую в Неман. В Дитва уже умерла вся рыба, а на Немане люди купаются и не знают об опасности, которую может принести загрязненная вода “, – говорит Мечислав.

По словам историка, местные жители Березовки и Лиды обращались в природоохрану, но там объяснили мор рыбы чрезвычайно высокой температурой воздуха. Мол, в воде не хватает кислорода и поэтому рыба погибает.

Также историк рассказал, что купание в Немане около Березовки закончилась для его сына болезнью, да и сам Мечислав плохо себя чувствовал.


По информации государственного санитарного надзора за содержанием зон отдыха и водных объектов никакой опасности не существует. Последняя проверка воды проводилась 14 июня. По ее итогам исследовано 146 проб воды, не соответствовали гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям 11 проб, по санитарно-химическим.

По мнениею Супрона, чтобы выяснить, кто загрязняет воду и какие вредные вещества попали в Дитву, Лидейку и Неман, нужно обращаться к независимым исследователям – из Литвы, или из международных объединений, занимающихся вопросами чистоты Балтийского моря.

 

 

 

 

 

 


 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Плакат “Неман отравлен Лидским ЖКХ” появился на перилах Старого моста в Гродно около полудня 18 июня. Его повесил гродненский историк Мечислав Супрон,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Председатель Солигорского райисполкома задержан по подозрению в коррупции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

18.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика