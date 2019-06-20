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Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по преодолению препятствий (конный спорт) состоятся в Бресте

21.06.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Мы рады сообщить, что с 27 по 29 июня 2019 года на базе Брестского областного ЦОР по конному спорту пройдут Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по преодолению препятствий, среди юношей и девушек 2002 и 2003 г.р.. Кроме того, в те же сроки пройдут Открытые Республиканские соревнования по преодолению препятствий, посвященные 1000-летию г. Бреста. В соревнованиях смогут выступать все желающие. Маршруты будут как для опытных всадников, так и для самых маленьких, а также любителей. 

Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по преодолению препятствий (конный спорт) состоятся в Бресте

Приглашаем всех любителей конного спорта, а также тех, кто ещё не видел эти соревнования "в живую", прийти и посмотреть на мастерство всадников и прекрасных лошадей. В соревнованиях планируется участие лучших всадников из всех регионов страны. 

Программа 

Олимпийских дней молодежи 
Республики Беларусь по преодолению препятствий 
и Открытых Республиканских соревнований 
по преодолению препятствий, посвященных 1000-летию г. Бреста 
27-29 июня 2019 года 

Место проведения: г. Брест, проспект Республики, 15, 
конно-спортивная база 

27 июня 2019 года 
09.30 – маршрут с высотой препятствий до 110 см (ОДМ РБ) 
10.30 – маршрут с высотой препятствий до 120 см 
15.00 – маршрут с высотой препятствий до 100 см 
16.00 – маршрут с высотой препятствий до 85 см 

28 июня 2019 года 
09.30 – маршрут с высотой препятствий до 120 см 
10.30 – маршрут с высотой препятствий до 130 см 
15.00 – маршрут с высотой препятствий до 110 см 
16.00 – маршрут с высотой препятствий до 95 см 

29 июня 2019 года 
09.00 – маршрут с высотой препятствий до 130 см 
10.00 – маршрут с высотой препятствий до 115 см 
«Конный биатлон» (преодоление препятствий на лошади, 
с последующей стрельбой из лазерного пистолета). 
11.00 – награждение победителей и призеров, парад закрытия 

Соревнования состоятся при любой погоде.

 
Теги: Брест
 
 
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