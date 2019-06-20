Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по преодолению препятствий (конный спорт) состоятся в Бресте

Источник материала: Виртуальный Брест

Мы рады сообщить, что с 27 по 29 июня 2019 года на базе Брестского областного ЦОР по конному спорту пройдут Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по преодолению препятствий, среди юношей и девушек 2002 и 2003 г.р.. Кроме того, в те же сроки пройдут Открытые Республиканские соревнования по преодолению препятствий, посвященные 1000-летию г. Бреста. В соревнованиях смогут выступать все желающие. Маршруты будут как для опытных всадников, так и для самых маленьких, а также любителей.





Приглашаем всех любителей конного спорта, а также тех, кто ещё не видел эти соревнования "в живую", прийти и посмотреть на мастерство всадников и прекрасных лошадей. В соревнованиях планируется участие лучших всадников из всех регионов страны.

Программа

Олимпийских дней молодежи

Республики Беларусь по преодолению препятствий

и Открытых Республиканских соревнований

по преодолению препятствий, посвященных 1000-летию г. Бреста

27-29 июня 2019 года



Место проведения: г. Брест, проспект Республики, 15,

конно-спортивная база



27 июня 2019 года

09.30 – маршрут с высотой препятствий до 110 см (ОДМ РБ)

10.30 – маршрут с высотой препятствий до 120 см

15.00 – маршрут с высотой препятствий до 100 см

16.00 – маршрут с высотой препятствий до 85 см



28 июня 2019 года

09.30 – маршрут с высотой препятствий до 120 см

10.30 – маршрут с высотой препятствий до 130 см

15.00 – маршрут с высотой препятствий до 110 см

16.00 – маршрут с высотой препятствий до 95 см



29 июня 2019 года

09.00 – маршрут с высотой препятствий до 130 см

10.00 – маршрут с высотой препятствий до 115 см

«Конный биатлон» (преодоление препятствий на лошади,

с последующей стрельбой из лазерного пистолета).

11.00 – награждение победителей и призеров, парад закрытия



Соревнования состоятся при любой погоде.