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Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по преодолению препятствий (конный спорт) состоятся в Бресте
21.06.2019 12:46 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Мы рады сообщить, что с 27 по 29 июня 2019 года на базе Брестского областного ЦОР по конному спорту пройдут Олимпийские дни молодежи Республики Беларусь по преодолению препятствий, среди юношей и девушек 2002 и 2003 г.р.. Кроме того, в те же сроки пройдут Открытые Республиканские соревнования по преодолению препятствий, посвященные 1000-летию г. Бреста. В соревнованиях смогут выступать все желающие. Маршруты будут как для опытных всадников, так и для самых маленьких, а также любителей.
Приглашаем всех любителей конного спорта, а также тех, кто ещё не видел эти соревнования "в живую", прийти и посмотреть на мастерство всадников и прекрасных лошадей. В соревнованиях планируется участие лучших всадников из всех регионов страны.
Программа
Олимпийских дней молодежи
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