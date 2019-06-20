Ограничение движения транспортных средств на территорию МК «Брестская крепость-герой»

Источник материала: Виртуальный Брест

С целью обеспечения безопасности дорожного движения при проведении мероприятий, посвященных Дню всенародной памяти жертв Великой Отечественной войны, в период времени с 22:00 часов 21.06.2019 до 07:00 часов 22.06.2019 будет ограничено движение транспортных средств и самоходных машин на территорию МК «Брестская крепость-герой» со стороны улиц Зубачева, ГОБК и Госпитальный остров.



