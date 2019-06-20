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В Кобринском районе пропала Бенедисюк Зинаида Михайловна
21.06.2019 20:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Пропала Бенедисюк Зинаида Михайловна (1962 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Кобринский р-н, д. Хитрый.
19.06.2019 ушла из дома в неизвестном направлен и пропала. До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
Предположительно направилась в д. Бытень (Ивацевичский р-н, Брестская обл.).
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Пропала Бенедисюк Зинаида Михайловна (1962 г.р.), проживающая по адресу: Брестская обл., Кобринский р-н, д. Хитрый. 19.06.2019 ушла из дома в неизвестном направлен и...
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