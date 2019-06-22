|
Так чью же шкатулку показали в краеведческом?
23.06.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
В краеведческом музее в Бресте на пятой выставке проекта «12 артефактов» представили музыкальную шкатулку, изготовленную в Германии в середине XIX века. По словам музейных работников, раритет принадлежал Полесскому воеводе Вацлаву Костек-Бернацкому. Откуда такие выводы?
Вот что рассказали музейщики на презентации: «Шкатулка Вацлава Костек-Бернацкого появилась в музейной коллекции в феврале 1958 года. В музей пришёл человек и предложил приобрести её. Он утверждал, что получил шкатулку то ли от денщика, то ли от слуги, то ли от дворецкого Полесского воеводы. Старшее поколение брестчан видели её не раз: шкатулка более чем тридцать лет украшала историческую экспозицию музея».
Всё не так. Спешу разочаровать музейных работников, сделавших несколько скоропалительный вывод о принадлежности шкатулки. Музыкальный раритет действительно получен от человека, служившего у Полесского воеводы, звали его Александр Леонтьевич Свирид.
Жена пана воеводы
Так получилось, что отец моей тёщи ветеринар Никита Белевец и Александр Свирид дружили семьями, ещё при
Когда Никита Белевец с семьёй переехал в Брест, у него возникли трудности при устройстве на службу. Было негласное правило: считалось, что на государственную службу лучше брать поляков. Сам Александр Свирид служил у Костек-Бернацкого. Однако не всё так просто: у пана воеводы была красавица жена из русских дворян, она хотела, чтобы у неё в услужении был соотечественник.
Здание Полесского воеводства находилось на улице Пушкинской, где сейчас российское консульство. На первом этаже была канцелярия, а на втором апартаменты. За зданием располагался большущий сад. У жены воеводы было своеобразное хобби: она держала много маленьких собачек. Их надо было лечить, принимать у них роды и так далее. К этому делу Александр Свирид привлёк своего приятеля ветеринара Никиту Белевца. Дела у него пошли на лад: его приняли на госслужбу, а со временем даже наградили польской юбилейной медалью. Кстати, оба приятеля чудом избежали репрессий 39 года и пережили войну в Бресте.
Купил дорого, отдал бесплатно
В один прекрасный день к ним в гости пришёл какой-то мужчина. Маленькая Ира сидела на кухне, мама попросила её выйти, а отец разрешил остаться. Незнакомцу гостеприимная хозяйка предложила чашку чая с пирожком, но тот отказался и сразу взял быка за рога — начал уговаривать передать музыкальную шкатулку в музей, вроде даже пообещал, что напишут, от кого дар.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В краеведческом музее в Бресте на пятой выставке проекта «12 артефактов» представили музыкальную шкатулку, изготовленную в Германии в середине XIX века. По словам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)