Так чью же шкатулку показали в краеведческом?

Источник материала: Виртуальный Брест

В краеведческом музее в Бресте на пятой выставке проекта «12 артефактов» представили музыкальную шкатулку, изготовленную в Германии в середине XIX века. По словам музейных работников, раритет принадлежал Полесскому воеводе Вацлаву Костек-Бернацкому. Откуда такие выводы?





Вот что рассказали музейщики на презентации: «Шкатулка Вацлава Костек-Бернацкого появилась в музейной коллекции в феврале 1958 года. В музей пришёл человек и предложил приобрести её. Он утверждал, что получил шкатулку то ли от денщика, то ли от слуги, то ли от дворецкого Полесского воеводы. Старшее поколение брестчан видели её не раз: шкатулка более чем тридцать лет украшала историческую экспозицию музея».

Всё не так. Спешу разочаровать музейных работников, сделавших несколько скоропалительный вывод о принадлежности шкатулки. Музыкальный раритет действительно получен от человека, служившего у Полесского воеводы, звали его Александр Леонтьевич Свирид.

Жена пана воеводы

Так получилось, что отец моей тёщи ветеринар Никита Белевец и Александр Свирид дружили семьями, ещё при Польше . Впрочем, их потомки до сих пор очень тепло общаются.

Когда Никита Белевец с семьёй переехал в Брест, у него возникли трудности при устройстве на службу. Было негласное правило: считалось, что на государственную службу лучше брать поляков. Сам Александр Свирид служил у Костек-Бернацкого. Однако не всё так просто: у пана воеводы была красавица жена из русских дворян, она хотела, чтобы у неё в услужении был соотечественник.

Здание Полесского воеводства находилось на улице Пушкинской, где сейчас российское консульство. На первом этаже была канцелярия, а на втором апартаменты. За зданием располагался большущий сад. У жены воеводы было своеобразное хобби: она держала много маленьких собачек. Их надо было лечить, принимать у них роды и так далее. К этому делу Александр Свирид привлёк своего приятеля ветеринара Никиту Белевца. Дела у него пошли на лад: его приняли на госслужбу, а со временем даже наградили польской юбилейной медалью. Кстати, оба приятеля чудом избежали репрессий 39 года и пережили войну в Бресте.



Трофей из Германии?



Сейчас в Бресте живёт младшая дочь Александра Свирида Ирина. Историю о чудесной шкатулке, переданной в музей, я слышал ещё лет тридцать назад. Вот что рассказывает Ирина: «В 50-х годах прошлого века наша семья жила на бульваре Космонавтов в старом четырёхквартирном доме (сейчас на этом месте новые корпуса педагогического университета). Мама Вера Григорьевна была портнихой и шила вещи на заказ, а также для продажи на «толкучке». Реализовывал вещи на рынке, а также зелень со своего огорода Александр Леонтьевич.



В один из дней глава семейства принёс домой купленную по случаю на барахолке музыкальную шкатулку, деньги заплатил немалые. Можно предположить, что она имела трофейное происхождение и вывезена кем-то из советских военных из побеждённой Германии.



Ирина Александровна до сих пор вспоминает, как дома у них собиралась окрестная детвора и родители в воскресный день иногда разрешали завести шкатулку. Звучало десять прекрасных мелодий, летали механические пчёлки. Мама всех угощала чаем с пирожками.



Купил дорого, отдал бесплатно

В один прекрасный день к ним в гости пришёл какой-то мужчина. Маленькая Ира сидела на кухне, мама попросила её выйти, а отец разрешил остаться. Незнакомцу гостеприимная хозяйка предложила чашку чая с пирожком, но тот отказался и сразу взял быка за рога — начал уговаривать передать музыкальную шкатулку в музей, вроде даже пообещал, что напишут, от кого дар.



В конце концов, он уговорил мягкого и покладистого Александра Леонтьевича. Ира плакала, а папа её утешал: «Теперь в музее и другие детки смогут послушать эти прекрасные мелодии». Вера Григорьевна выговаривала мужу: «Купил за такие деньжищи, а теперь бесплатно отдаёшь!»



В советское время ежегодно всех местных школьников водили на экскурсию в краеведческий музей. Конечно, увидев музыкальную шкатулку, Ирочка Свирид тут же всем сообщала: «Это наша шкатулка». Только ей из ребят мало кто верил, из-за чего она даже плакала.



Легенда о принадлежности шкатулки Полесскому воеводе Вацлаву Костек-Бернацкому, безусловно, красива, но в жизни иногда всё намного проще и прозаичнее.