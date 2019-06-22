ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Так чью же шкатулку показали в краеведческом?

23.06.2019 17:06 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

В краеведческом музее в Бресте на пятой выставке проекта «12 артефактов» представили музыкальную шкатулку, изготовленную в Германии в середине XIX века. По словам музейных работников, раритет принадлежал Полесскому воеводе Вацлаву Костек-Бернацкому. Откуда такие выводы?

Так чью же шкатулку показали в краеведческом?

Вот что рассказали музейщики на презентации: «Шкатулка Вацлава Костек-Бернацкого появилась в музейной коллекции в феврале 1958 года. В музей пришёл человек и предложил приобрести её. Он утверждал, что получил шкатулку то ли от денщика, то ли от слуги, то ли от дворецкого Полесского воеводы. Старшее поколение брестчан видели её не раз: шкатулка более чем тридцать лет украшала историческую экспозицию музея».

Всё не так. Спешу разочаровать музейных работников, сделавших несколько скоропалительный вывод о принадлежности шкатулки. Музыкальный раритет действительно получен от человека, служившего у Полесского воеводы, звали его Александр Леонтьевич Свирид.

Жена пана воеводы

Так получилось, что отец моей тёщи ветеринар Никита Белевец и Александр Свирид дружили семьями, ещё при Польше. Впрочем, их потомки до сих пор очень тепло общаются. 

Когда Никита Белевец с семьёй переехал в Брест, у него возникли трудности при устройстве на службу. Было негласное правило: считалось, что на государственную службу лучше брать поляков. Сам Александр Свирид служил у Костек-Бернацкого. Однако не всё так просто: у пана воеводы была красавица жена из русских дворян, она хотела, чтобы у неё в услужении был соотечественник.

Здание Полесского воеводства находилось на улице Пушкинской, где сейчас российское консульство. На первом этаже была канцелярия, а на втором апартаменты. За зданием располагался большущий сад. У жены воеводы было своеобразное хобби: она держала много маленьких собачек. Их надо было лечить, принимать у них роды и так далее. К этому делу Александр Свирид привлёк своего приятеля ветеринара Никиту Белевца. Дела у него пошли на лад: его приняли на госслужбу, а со временем даже наградили польской юбилейной медалью. Кстати, оба приятеля чудом избежали репрессий 39 года и пережили войну в Бресте.

Трофей из Германии?

Сейчас в Бресте живёт младшая дочь Александра Свирида Ирина. Историю о чудесной шкатулке, переданной в музей, я слышал ещё лет тридцать назад. Вот что рассказывает Ирина: «В 50-х годах прошлого века наша семья жила на бульваре Космонавтов в старом четырёхквартирном доме (сейчас на этом месте новые корпуса педагогического университета). Мама Вера Григорьевна была портнихой и шила вещи на заказ, а также для продажи на «толкучке». Реализовывал вещи на рынке, а также зелень со своего огорода Александр Леонтьевич. 

В один из дней глава семейства принёс домой купленную по случаю на барахолке музыкальную шкатулку, деньги заплатил немалые. Можно предположить, что она имела трофейное происхождение и вывезена кем-то из советских военных из побеждённой Германии.

Ирина Александровна до сих пор вспоминает, как дома у них собиралась окрестная детвора и родители в воскресный день иногда разрешали завести шкатулку. Звучало десять прекрасных мелодий, летали механические пчёлки. Мама всех угощала чаем с пирожками. 

Купил дорого, отдал бесплатно

В один прекрасный день к ним в гости пришёл какой-то мужчина. Маленькая Ира сидела на кухне, мама попросила её выйти, а отец разрешил остаться. Незнакомцу гостеприимная хозяйка предложила чашку чая с пирожком, но тот отказался и сразу взял быка за рога — начал уговаривать передать музыкальную шкатулку в музей, вроде даже пообещал, что напишут, от кого дар. 


В конце концов, он уговорил мягкого и покладистого Александра Леонтьевича. Ира плакала, а папа её утешал: «Теперь в музее и другие детки смогут послушать эти прекрасные мелодии». Вера Григорьевна выговаривала мужу: «Купил за такие деньжищи, а теперь бесплатно отдаёшь!»

В советское время ежегодно всех местных школьников водили на экскурсию в краеведческий музей. Конечно, увидев музыкальную шкатулку, Ирочка Свирид тут же всем сообщала: «Это наша шкатулка». Только ей из ребят мало кто верил, из-за чего она даже плакала.

Легенда о принадлежности шкатулки Полесскому воеводе Вацлаву Костек-Бернацкому, безусловно, красива, но в жизни иногда всё намного проще и прозаичнее.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  В краеведческом музее в Бресте на пятой выставке проекта «12 артефактов» представили музыкальную шкатулку, изготовленную в Германии в середине XIX века. По словам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Audi представила SQ8: кроссовер получил четырехлитровый дизельный V8 с электронаддувом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

22.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
23.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика