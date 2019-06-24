|
Ночью в Речицком районе Scania насмерть сбила женщину-пешехода
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 25 июня примерно в час ночи в Речицком районе фура насмерть сбила женщину.
Как
Произошёл наезд. Пешеход от полученных травм погибла на месте.
Отмечается, что женщина не была обозначена фликерами.
На неделе в Полоцке Volkswagen сбил женщину на пешеходном переходе.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. 25 июня примерно в час ночи в Речицком районе фура насмерть сбила женщину. Как сообщает ГАИ УВД Гомельского облисполкома, 45-летний водитель Scania...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)