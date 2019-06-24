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Белорусские баскетболисты после финальных матчей: «Немножко обидно, что бронза, но всё с чего-то начинается»

25.06.2019 21:04 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 24 июня две медали завоевали белорусские баскетболисты 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Причем если разобраться, награды могли бы быть и более ценного достоинства. Для финалов женщинам не хватило 1 балла, а мужчинам – 2. А вот в бронзовых матчах наши спортсмены выглядели значительно сильнее оппонентов.

Белорусские баскетболисты после финальных матчей: «Немножко обидно, что бронза, но всё с чего-то начинается»

Команда девушек, в которую вошли Дарья Магаляс, Анастасия Сущик, Наталья Дашкевич и Марина Иващенко нанесли сокрушительное поражение немкам – 21:16.

Белорусские баскетболисты после финальных матчей: «Немножко обидно, что бронза, но всё с чего-то начинается»

Тяжело, конечно, давалась нам эта победа. Мы настраивались на борьбу, потому что у нас не оставалось шансов, как завоевать медаль. Поэтому мы очень рады, что смогли добиться этого результата.

Нам очень приятно, что за нас болели столько людей. Мы очень благодарны и говорим спасибо нашим болельщикам как здесь, на трибуне, так и возле телевизоров. Благодарим всех.

Белорусские баскетболисты после финальных матчей: «Немножко обидно, что бронза, но всё с чего-то начинается»

А парни – Никита Мещеряков, Сергей Вабищевич, Андрей Рогозенко и Максим Лютыч – были сильнее поляков 21:15.

Белорусские баскетболисты после финальных матчей: «Немножко обидно, что бронза, но всё с чего-то начинается»

Отличный турнир. Домашняя арена очень красивая, нам очень понравилось. Немножко обидно, что бронза, но все с чего-то начинается. Это наш старт – надеюсь, мы прыгнем когда-нибудь вверх.

Главное было быстро переключиться, потому что была тяжелая игра. Проиграли в овертайме – тоже немножко не повезло, что ли, и было досадно. Надо было быстро отключиться, выкинуть это из головы – эта игра уже была сыграна, это история – нужно было настроиться на новый матч. Я считаю, у нас это получилось.

Белорусские баскетболисты после финальных матчей: «Немножко обидно, что бронза, но всё с чего-то начинается»

Стритбол непредсказуемый, тут все может очень быстро меняться. Вели, пару ошибок сделали (так скажем, сыграли не очень плотно). Но, тем не менее, очень рады, что мы в призерах.

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Новости Беларуси. 24 июня две медали завоевали белорусские баскетболисты 3х3, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Причем если разобраться, награды могли бы быть и...
 
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