Брокколи: польза и вред, уникальные лечебные свойства для здоровья

Источник материала: Новости Хотимска

Брокколи – капуста, польза которой широко ценится, находится в списке особо полезных продуктов для здоровья. Растение овощное однолетнее, принадлежит семейству Капустные. Еще ее называют спаржевой капустой. Имеет родственную связь с цветной капустой. При первых появлениях ее в Англии в 17 веке, называлась итальянской спаржей. Стебли брокколи доходят до 90 см, а на верхушках образовываются ветви с мелкими зелеными бутонами. Собрание этих бутонов и образует плотно сплетенное соцветие, его обрезают и используют в пищу, до образования желтых цветков. Оптимальная температура для роста примерно 20 градусов. Брокколи считается созревшей, когда соцветие будет диаметром 10-15 см. Желтые головки перезревшие и не используются в качестве пищи. Учитывая ее лечебные свойства, брокколи уже многие столетия культивируется по всему земному шару. А состав объясняет ее популярность среди европейцев и людей, ведущих здоровый образ жизни.

Состав брокколи

Брокколи включает в себя сложные биологические соединения — фитонутриенты, способствующие накоплению иммунных сил в организме. Эти элементы сильные антиоксиданты, блокируют действие свободных радикалов и избавляют от токсических веществ. Содержит в себе бета-каротин, витамины E, B, C, PP, фолиевую кислоту. По содержанию витамина C брокколи занимает первую позицию, в сравнении с другими представителями из разновидности капустных. Витамин U, его количество немного не доходит до показателей спаржи. Брокколи достаточно низкокалорийный продукт, всего 34 ккал на сто грамм сырого продукта, поэтому для набора веса он не составляет опасности. Состав богат жирами, белками, углеводами, некоторым количеством клетчатки, макро- и микроэлементами: калий, кальций, натрий, фосфор, железо, кремний, цинк. Насыщена тиамином, рибофлавином, метионином, тартроновой кислотой, хлорофиллом и незаменимыми аминокислотами. Уникальность состава объясняют ее лечебные свойства. Капуста не только обладает приятным вкусом, но и используется в качестве лечебного продукта, поддерживающего здоровье.





Капуста брокколи – лечебные свойства

Используется в качестве эффективного продукта в избавлении от паразитов, предупреждения язвы желудка и двенадцатиперстной кишки. Все благодаря сульфорафану, элементу, который противодействует бактериям, провоцирующие язвенные процессы.

Способствует естественной активности очистки организма.

Сильный иммуностимулятор, благодаря синегрину в составе.

Благоприятствует лучшему очищению печени от токсических и вредных элементов.

Укрепляет сосуды, и предупреждает процесс образования тромбов.

Качественно воздействует на нервную и сердечно-сосудистую систему.

Способствует улучшению состава крови.

Стимулирует выработку серотонина, гормона радости.

Полезна будет тем, кто длительно принимает лекарственные препараты, на синтетической основе, выводит остатки от лекарств.

Укрепляются кровеносные сосуды, предупреждает инсульт и инфаркт.

Нормализует кишечные функции, избавляет даже от хронических запоров.

Ускоряет регенерацию тканей после хирургических операций.

Способствует выведению лишней воды из организма. Девушкам, кто борется с эффектом апельсиновой корки на коже, особенно актуально. Уже спустя несколько месяцев регулярного употребления капусты в своем рационе, дарит удивительные, видимые результаты на коже.

Частое употребление капусты способствует стабилизации уровня глюкозы в крови. При этом, может сократится доза инсулина, необходимая поддержанию состояния больного диабетом.

Воздействует на проблемы со зрением. Предотвращает катаракту, укрепляет сетчатки и роговицы глаз.

Борется с онкологией, всё тот же сульфорафан, он блокирует размножение плохих клеток.

Проблемы с щитовидной железой, легко исправляются введением в рацион больного, капусты брокколи.

Почечная недостаточность аналогично лечится полезными свойствами овоща.

Капуста рекомендована при прохождении облучения и химической терапии. Способна уменьшать вредное воздействие на организм от такого лечения.

Брокколи как диетический продукт, будет особо полезен, тем, кто следит за своей фигурой и пытается скинуть лишние килограммы.

Сок брокколи -польза

Уникальность сока брокколи заключается в его полном усвоении организмом, насыщая все клетки, жизненно важными элементами. Особенно полезен людям, страдающим диабетом. Лечебные свойства сока способствуют улучшению цвета лица и восстановлению эмали на зубах. В этих целях придется ежедневно пить минимум три стакана такого сока. Улучшат вкус капустного сока другие овощные или фруктовые фреши.





Польза для женщин

Полезность капусты брокколи очень ценна, потому что богата положительными качествами, которые оценит женщина. А именно:

Оказывает эффективное действие на результат похудения, это связано с высоким процентом содержания белка. Легко дополнит любое диетическое или вегетарианское блюдо. Капуста стимулирует выработку желчи, благодаря ей, поддерживается норма жировых клеток в организме. Это благоприятно отражается на поддержании нормального веса и состоянии кожи, препятствует образованию целлюлита. Очищает организм от вредных токсических элементов, которые могут провоцировать заболевания женских половых органов. Благодаря антиоксидантам происходит профилактика и защита от негативных воздействий. Лечебный состав овоща приведет в порядок волосы и ногти. В этих целях пользуются маслом из витаминной капусты и регулярно употребляют ее в своем рационе. Косметические маски из брокколи могут существенно поддержать вид кожи, ежедневное употребление избавит от симптомов старения.

Польза для мужчин

Мужчинам, так же как и женщинам брокколи станет не менее полезна. Поэтому кроме мясных блюд, все же стоит обратить вниманием на эту овощную культуру. Она станет отличной профилактикой воспаления предстательной железы и сыграет предупредительную роль в образовании раковых опухолей. Любителям жирной пищи, будет лучшей помощью избавиться от холестерина в крови, и поддержать сердечно-сосудистую систему.

Польза для ребенка

Являясь полезным гипоаллергенным продуктом, брокколи положительно влияет на функции в организме детей. Именно витаминный состав капусты способствует повышению иммунитета у детей, и благоприятно влияет на психическое состояние. Клетчатка в составе капусты, нормализует функции кишечника, избавляет от частых запоров. Полезные свойства микроэлементов очищают детский организм от вредных компонентов, налаживают функции ЖКТ. Полезна капуста и грудным малышам, можно без опасений вводить в рацион питания соки или пюре из капусты. Благодаря сульфорафану, брокколи отличная профилактика от воспалительных процессов в органах дыхания. Чтобы привести в норму вес у ребенка, необходимо позаботиться, чтобы в рационе малыша обязательно присутствовала капуста. Наличие клетчатки и белка, позволяет детскому организму быстрее насыщаться, при минимуме калорий и большом количестве витамин. Оказывает противопаразитное действие. Отличная профилактика детского рахита.

Польза при беременности

Фолиевая кислота, содержащаяся в капусте, особенно необходима в этот период женщинам. Она необходима полноценному развитию малыша. Так же полезен и весь комплекс витамин, который содержит в себе этот овощ. Используя ее в регулярном рационе, можно не беспокоиться, о принятии дополнительных витаминных препаратов, она с легкостью восполнит все необходимое. Полезна будет не только при беременности, но и в период планирования малыша.





Польза для похудения

Лучшего овоща в борьбе с лишними килограммами не найти. Брокколи одновременно способна избавлять от избытка веса и насыщать организм полезными микроэлементами, витаминами. Не это ли мечта для людей, постоянно применяющих различные диеты, когда их организм истощен, и не дополучает, необходимые вещества, для полноценной жизнедеятельности.

В период похудения, лучше всего использовать брокколи для быстрого насыщения организма, она ускоряет клеточный метаболизм и способствует плавной потере веса. С учетом низкой калорийности в овоще, он имеет большое содержание клетчатки и большой комплекс полезных витаминов. Ее потребление одновременно снижает аппетит, и наполняет организм необходимыми элементами для полноценного функционирования. Наличие серотонина избавит от депрессий и наполнит жизненными силами и хорошим настроением, как раз то, что необходимо во время диеты.

Особенно полезна брокколи будет старикам и людям, перенесшим серьезные заболевания. Она восстановит жизненный потенциал и поможет прийти в норму нервной системе.

Чем может навредить употребление брокколи

Брокколи, сама по себе практически безвредна, единственный минус, нужно знать, как готовить ее правильно. Все, даже полезные продукты хороши в меру. Поэтому не злоупотребляйте ею, иначе переизбыток полезных элементов в организме может отрицательно отразиться на здоровье. Отвар капусты очень вреден, он содержит гуанин и аденин, достаточно пагубны для организма. В связи с этим, суп на отваре из капусты будет не самым полезным блюдом. Не рекомендуется жарить ее с большим количеством масла, и на большом огне. В процессе обжаривания, могут образовываться канцерогены, и наносить непоправимый вред организму. Капуста не любит длительной термической обработки при высоких температурах, в частности приготовление ее в микроволновых печках. Самая полезная будет вареная брокколи, опущенная в кипящую воду на 5 минут, приготовленная на пару или запеченная в духовом шкафу. Есть любители даже сырой капусты, что чаще всего рекомендуется врачами. В сыром виде ее используют в различных салатах.





Внимание! Употребление брокколи в сыром виде, противопоказано людям, с проблемами поджелудочной железы, гастритом, язвой желудка и кишечными заболеваниями.

Можно ли замораживать брокколи

Капуста в замороженном состоянии сохраняет свои свойства, как и многие овощи и фрукты, поэтому для удобства хранения, и чтобы она всегда была у вас в запасе, ее легко можно заморозить. При этом старайтесь не размораживать ее зря, если не планируете готовить, поскольку есть вероятность развития бактерий в продукте.

Как выбирать брокколи

В идеале, лучше овощи приобретать в свежем виде. Тем более, что проблем с этим сейчас нет, любой супермаркет порадует вас разнообразием овощей и фруктов, на протяжении всего года. Лучше всего приобретать брокколи летом или осенью. Соцветия обязательно должны быть зеленые с тонкими стеблями, не желтые. Пожелтевшая капуста с распустившимися цветками, говорит о ее перезрелости, такая для употребления не подходит.





После приобретения, лучше сразу же ее приготовить. Долгому хранению без замораживания, ее лучше не подвергать. Сохраняя капусту в холодильнике, помните, что максимальный срок, это несколько дней, с хорошей циркуляцией воздуха, без использования пластиковых контейнеров и пакетов. Лучше всего поместить ее в подходящую емкость с водой. В приготовленном виде не рекомендуется сохранять, более чем на несколько дней.

Чтобы заморозить самостоятельно, придется разделить капусту на мелкие соцветия проварить в кипятке не более пяти минут. Затем опустить в холодную воду, высушить и разложить по контейнерам, загрузить в морозильную камеру. В течение года можете использовать ее в своих блюдах. После заморозки рекомендовано приготовление ее на пару.

Отзывы людей по всему миру, употребляющих брокколи, говорят сами за себя. Включая ее в свое питание, незамедлительно можно заметить улучшения в функциях организма, без применения каких либо препаратов синтетического происхождения. Эта “капустная королева” способна на невероятные результаты, в области здоровья вашего организма.