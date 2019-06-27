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«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат
Источник материала: СТВ
Победу на ІІ Европейских играх трёхкратного чемпиона мира по гребле на байдарках и каноэ Артёма Козыря ждёт вся страна. В том числе, и в его родной детско-юношеской спортивной школе в Ждановичах. Именно отсюда начался путь уже трёхкратного чемпиона мира.
Рассказываем в программе
Ещё школьником парня привёл в секцию его двоюродный брат. Это событие перевернуло жизнь обоих подростков.
Мы просто были фанатами. Мы со школы прибегали, мы даже лифтом не пользовались, поднимались наверх, быстро скидывали школьные рюкзаки, брали форму и быстрее сюда. Здесь мы проводили гораздо больше времени, чем дома с родителями или в той же школе. Потому что всё лето напролёт здесь.
Тренировки стали для парней основной частью жизни, а Владимир Суетин и Георгий Юхнович разделили роли вторых отцов. На заплыве ІІ Европейских игр держат за Артёма кулаки.
Георгий Юхнович, тренер по гребле Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:
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«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат
Победу на ІІ Европейских играх трёхкратного чемпиона мира по гребле на байдарках и каноэ Артёма Козыря ждёт вся страна. В том числе, и в его родной детско-юношеской...
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