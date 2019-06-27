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«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат

28.06.2019 12:43 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Победу на ІІ Европейских играх трёхкратного чемпиона мира по гребле на байдарках и каноэ Артёма Козыря ждёт вся страна. В том числе, и в его родной детско-юношеской спортивной школе в Ждановичах. Именно отсюда начался путь уже трёхкратного чемпиона мира.

«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат

Рассказываем в программе «Центральный регион», как спортсмен достиг побед мирового уровня.

Ещё школьником парня привёл в секцию его двоюродный брат. Это событие перевернуло жизнь обоих подростков.

«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат

Павел Степанов, двоюродный брат Артёма Козыря:
Артём в то время занимался хоккеем. Но то ли ему что-то не нравилось, то ли не получалось, то ли тренер его не принимал. Были какие-то споры. И я его начал перетягивать сюда. Помню, что и его родители не воспринимали, что такое гребля. В итоге он сюда пришёл, у меня получалось очень хорошо – у него не очень. Он за мной тянулся, тянулся.

«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат

Мы просто были фанатами. Мы со школы прибегали, мы даже лифтом не пользовались, поднимались наверх, быстро скидывали школьные рюкзаки, брали форму и быстрее сюда. Здесь мы проводили гораздо больше времени, чем дома с родителями или в той же школе. Потому что всё лето напролёт здесь.

Артем Козырь: конкретно моя цель на Европейских играх – только победа

Тренировки стали для парней основной частью жизни, а Владимир Суетин и Георгий Юхнович разделили роли вторых отцов. На заплыве ІІ Европейских игр держат за Артёма кулаки.

«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат

Владимир Суетин, директор специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва 1-ой Минской птицефабрики:
Раньше он просто занимался, как все. Ничего яркого такого он не показывал. Пик прошёл, наверное, после 3-4 лет занятий. Когда он начал соревнования выигрывать, когда он сам понял, что ему это нравится, ему это интересно.

«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат

Георгий Юхнович, тренер по гребле Минской государственной областной средней школы-училища олимпийского резерва:
Артём пришел совсем такой худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть. Но за счёт своего усердия, упорства – он такой упрямый, упёртый, очень сильный... Это для него очень важно – соревнования. Переживаний у меня на старте больше, чем у него. Когда я смотрю на чемпионате мира, так больше него волнуюсь. Сейчас он морально готов, психологически устойчив, всё нормально.

«Пришёл совсем худенький, маленький. Даже жалко было на него смотреть». Что говорят об Артёме Козыре его тренеры и брат

Люди в материале: Павел Степанов, Владимир Суетин, Георгий Юхнович
 
 
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Победу на ІІ Европейских играх трёхкратного чемпиона мира по гребле на байдарках и каноэ Артёма Козыря ждёт вся страна. В том числе, и в его родной детско-юношеской...
 
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