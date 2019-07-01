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Уровень безработицы в еврозоне установил рекорд за последние 11 лет
Источник материала: Tut.by
В странах еврозоны уровень безработицы снизился до рекордно низкого уровня за последние 11 лет. Как
По данным Eurostat, в апреле 2019 года уровень безработицы в 19 странах с валютой евро составил 7,6%. Для сравнения, в мае 2018 года этот показатель был равен 8,3%.
Самое низкое процентное отношение численности безработных к общему числу трудоспособных граждан в мае 2019 года зафиксировано в Германии (3,1%), на втором месте — Нидерланды (3,3%), на третьем — Мальта (3,5%). Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Греции (18,1%), Испании (13,6%) и Италии (9,9%).
При этом, по данным немецкого Федерального агентства по трудоустройству, в июне число безработных в Германии по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 20 тысяч человек — до 2,216 млн.
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Самое низкое процентное отношение численности безработных к общему числу трудоспособных граждан в мае 2019 года зафиксировано в Германии (3,1%), на втором месте -...
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