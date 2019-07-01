Уровень безработицы в еврозоне установил рекорд за последние 11 лет

Источник материала: Tut.by

В странах еврозоны уровень безработицы снизился до рекордно низкого уровня за последние 11 лет. Как сообщает европейское статистическое агентство Eurostat в понедельник, 1 июля, в мае 2019 года уровень безработицы в еврозоне составил 7,5%, что стало самым низким показателем с июля 2008 года.

По данным Eurostat, в апреле 2019 года уровень безработицы в 19 странах с валютой евро составил 7,6%. Для сравнения, в мае 2018 года этот показатель был равен 8,3%.

Euro area #unemployment down to 7.5% in May; lowest rate since July 2008. EU at 6.3% — lowest since the start of the series https://t.co/UGeIU1Q0ro pic.twitter.com/HowJfbkbuA — EU_Eurostat (@EU_Eurostat) 1 июля 2019 г.

Самое низкое процентное отношение численности безработных к общему числу трудоспособных граждан в мае 2019 года зафиксировано в Германии (3,1%), на втором месте — Нидерланды (3,3%), на третьем — Мальта (3,5%). Самый высокий уровень безработицы наблюдается в Греции (18,1%), Испании (13,6%) и Италии (9,9%).

При этом, по данным немецкого Федерального агентства по трудоустройству, в июне число безработных в Германии по сравнению с предыдущим месяцем снизилось на 20 тысяч человек — до 2,216 млн.