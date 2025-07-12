«За 2024 год фонд оплаты труда вырос более чем на 20%, кадровый дефицит остается критическим». Что происходит в складской логистике

Источник материала: ProBusiness

Фото из личного архива

За последние годы рынок складской логистики в Беларуси и СНГ кардинально изменился. Санкционное давление, кадровый кризис, рост стоимости оборудования и дефицит складских площадей сформировали новую реальность. Сегодня у бизнеса нет права на ошибку: логистика — это не просто «операционный процесс», это конкурентное преимущество. Именно поэтому все больше компаний переходят на логистический аутсорсинг, передавая ключевые процессы профессиональным операторам. Ольга Ковалевская, директор логистического центра Pradius Nova и резидент Клуба Про бизнес , поделилась практическим опытом в организации перевозок для клиентов из разных отраслей.

«Маленькие помещения стоят непропорционально дорого из-за удельной стоимости, а также требуют обеспечения работы персонала»

— Основная часть клиентов не имеет своего склада, мы полностью выполняем его функционал. Некоторым клиентам своего склада не хватает, поэтому часть (а у некоторых и бóльшая часть) у нас на хранении и обработке. Мы предлагаем клиентам не просто склад — а полноценный логистический сервис, который покрывает весь цикл операций и адаптируется под конкретные задачи бизнеса:

обработка поступающей продукции;

маркировка (в том числе с учетом новых требований законодательства);

нанесение антикражных бирок;

индивидуальная настройка WMS (программное решение, которое оптимизирует управление складами на всех этапах, — прим. «Про бизнес» );

); создание отчетности по индивидуальным запросам;

печать этикеток различного формата и содержания и др.





Конкретные цифры зависят от специфики каждого бизнеса — у всех клиентов разные процессы, приоритеты и задачи. Среди наших клиентов — компании с самым разным ассортиментом: от одежды и обуви до кормов для животных, автозапчастей, бытовой техники, алкоголя, сигарет, бакалеи, оборудования и многого другого. Учитывая такое разнообразие товарных категорий и бизнес-моделей, оценить выгоду может только сам клиент — для кого-то оптимальна собственная логистика, для других — эффективнее аутсорсинг.

Поэтому, принимая решение — строить свой склад, арендовать или аутсорсить логистику, клиент должен учитывать ряд факторов. Прежде всего — полную калькуляцию затрат: строительство, аренда, содержание склада, персонал, IT-инфраструктура, оборудование.





Стоит учитывать рост цен и дефицит складов. В последние годы арендные ставки на складские помещения резко выросли. Новых объектов мало, особенно площадей до 2000 кв.м. — они самые востребованные и дорогие. Маленькие помещения стоят непропорционально дорого из-за удельной стоимости, а также требуют обеспечения работы персонала. Именно поэтому аренда собственного склада становится все менее выгодной. За 2024 год фонд оплаты труда в нашей отрасли вырос более чем на 20%, кадровый дефицит остается критическим. Но помимо денег — это еще и ресурсы, внимание, ответственность. Важно понимать, что складская логистика — это не просто помещение. Это система: персонал, технологии, процессы, IT-инфраструктура, системы управления. Все это должно работать синхронно и без сбоев. Один сбой — и вы теряете прибыль из-за срывов поставок.

«Из-за санкций рынок складского оборудования в основном представлен китайскими производителями»

Сезонность является не менее важным фактором в логистике. Большинство клиентов не имеют собственного склада, а при сезонном бизнесе содержание склада круглый год становится невыгодным. Например, пиковая нагрузка начинается в сентябре с распродаж одежды и подготовки к зимнему сезону. Аналогично, в феврале-марте происходит очередной всплеск. Аутсорсинг позволяет гибко реагировать на такие колебания, без постоянных расходов на аренду и персонал.





Эффективная складская система требует серьезных вложений. Она должна быть универсальной, быстрой, интегрироваться с внешними сервисами и поддерживать кастомизацию под процессы клиента. Современные аутсорсинговые компании предоставляют собственное программное обеспечение, инфраструктуру, квалифицированный IT-персонал, включая бизнес-аналитиков, программистов и администраторов, что гарантирует стабильную работу и доработку системы под нужды клиента. Переходя на аутсорсинг клиент также значительно экономит на оборудовании. Из-за санкций рынок складского оборудования в основном представлен китайскими производителями. Стоимость одного приличного штабелера может достигать $ 45−80 тысяч. Кроме того, сложности с запасными частями, особенно у оборудования европейских брендов, остаются актуальными.

Клиенты переходят на аутсорсинг не только из-за экономии, но и из-за стабильности. Ведь логистические операторы в случае сбоев несут ответственность в соответствии с договорными обязательствами (допущенный брак, просрочка приемки/обработки/отгрузки). В ритейле это особенно важно — задержка на 2−3 дня может повлечь за собой серьезные убытки.





Расходы на содержание собственного склада постоянны: аренда, коммунальные, зарплаты, независимо от того, загружен он на 100% или 20%. В аутсорсинге эти риски перекладываются на хранителя (логистическую компанию). Для нас это — основной бизнес. Мы умеем учитывать сезонность, балансировать загрузку, оперативно масштабироваться под клиента. И главное — вся инфраструктура уже готова: от помещений до WMS и персонала.

Хочу отметить, что любая ошибка в IT-инфраструктуре — это риски для клиента. У нас, например, всю IT-инфраструктуру сопровождает собственная команда технической поддержки и разработки, мы не зависим от внешних подрядчиков. Такие особенности обязательно нужно уточнять на старте сотрудничества.

Фото из личного архива

Несмотря на широкий пул клиентов и стабильный спрос на логистические услуги, текущая внешнеполитическая ситуация также вносит свои коррективы. Некоторые компании были вынуждены сократить присутствие на рынке или полностью свернуть деятельность в регионе.

У всех клиентов разные требования к обработке: даже этап приемки может отличаться по алгоритму, глубине контроля или сопутствующим процедурам. Когда компания планирует использовать наши мощности, мы заранее запрашиваем прогнозы объемов, особенно если речь идет о долгосрочном планировании на год вперед. Это позволяет зарезервировать необходимые площади и ресурсы. При этом у нас всегда есть технический резерв, который позволяет гибко реагировать на изменения потребностей клиентов.

«Мировая тенденция такова: все непрофильное — передавать профессионалам»

За последние два года мы действительно наблюдаем устойчивый рост спроса на складские услуги, особенно на фоне роста арендных ставок и дефицита качественных складских площадей. Если раньше ситуация была более стабильной, то сегодня спрос стал не просто стабильным, он значительно усилился. Мы и до этого работали с полной загрузкой, но сейчас особенно ощущается рост интереса со стороны малого и среднего бизнеса.





Появилось много мелких запросов: если раньше это были единичные обращения, то сегодня практически ежедневно мы обрабатываем десятки входящих заявок. Это — четкий индикатор того, что рынок меняется, и все больше компаний задумываются об аутсорсинге логистики как об эффективной альтернативе содержанию собственного склада. Мы рассматриваем возможность выделения отдельного формата работы для небольших клиентов. Это может быть специальная зона с оптимизированным процессом. Пока эта идея находится на стадии проработки. С точки зрения администрирования такие операции пока экономически не самые выгодные, но мы понимаем, что рынок двигается именно в этом направлении, и готовы адаптироваться.

Мировая тенденция такова: все непрофильное — передавать профессионалам. Свои силы лучше направить на развитие бизнеса, продукта, продаж. Логистика — сложный механизм. Для того, чтобы он работал точно, стабильно и безопасно нужен опыт, технологии, команда, система.