2 золота, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей. Итоги выступления гродненских спортсменов на II Европейских играх

Источник материала: Вороновская газета





В составы сборных команд Беларуси на II Европейских играх вошли 30 спортсменов из Гродненской области. Они представили страну в 13 видах спорта. Удвоенные нагрузки, напряженные тренировки, нарастающее волнение – на протяжении нескольких месяцев гродненские атлеты готовились предстать перед болельщиками, соперниками и судьями полными сил, выносливости и рвения к победе. В числе представителей области были финалисты и призеры Олимпийских игр, неоднократные чемпионы и призеры чемпионатов мира и Европы, неоспоримые лидеры национальных сборных.

Гродненские спортсмены за 10 соревновательных дней крупнейшего мультиспортивного форума, который в этом году приняла белорусская столица, принесли в медальную копилку страны 15 наград – 2 золота, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей, а это, к слову, практически вдвое больше, чем по итогам I Европейских игр в Баку.

Блестяще выступили в групповых упражнениях белорусские гимнастки. Гродненская спортсменка Анастасия Рыбакова в составе сборной команды Беларуси по художественной гимнастике завоевала сразу две золотые медали – в многоборье и в упражнениях с тремя обручами и четырьмя булавами. Кроме того, на счету спортсменки третье место в упражнении с мячами.





Буквально в шаге от первого места оказался гродненский борец греко-римского стиля Александр Грабовик. Он завоевал серебро в весовой категории до 97 кг. Еще одну серебряную награду в вольной борьбе взял гродненец Али Шабанов. Он впервые пробовал свои силы в новой весовой категории – до 86 кг.





Три серебряные награды также у гродненских легкоатлетов: Игорь Зубко стал вторым в смешанной эстафете 4 по 400 метров, Андрей Скобейко – в прыжках в высоту, а Ян Слома – в смешанной эстафете 800+600+400+200 метров.

Бронзовые медали на II Европейских играх завоевали гродненская самбистка Татьяна Мацко, борец греко-римского стиля Сослан Дауров, борец вольного стиля Александр Гуштын. Бронзовую награду в гребле на байдарках и каноэ принес стране спортсмен из Мостов Олег Юреня. Наталья Дашкевич, сыграв в составе белорусской команды по баскетболу 3х3, также взошла на третье место пьедестала II Европейских игр. С призовой бронзой вся страна поздравляла велогонщика Евгения Королька (по итогам скретча на 15 км) и юную гимнастку Анастасию Алистратову (по итогам упражнений на брусьях).





К слову, старания, силу воли и целеустремленность спортсменов оценили и болельщики. За время II Европейских игр только на фанзонах региона за них переживали более 10 000 зрителей.Именно столько человек посетили комфортные и интерактивные фанзоны в Гродно , Лиде и Волковыске.





Служба информации «ГП»

Фото: БелТА, из архива «ГП» и из открытых источников https://grodnonews.by/