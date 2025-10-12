ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Новости бизнеса: от интервью с кенийским миллиардером до штрафов в сфере охраны труда

12.10.2025 08:01 — Разное | ProBusiness  
Источник материала: ProBusiness


Фото: VKUZtrip

Эксклюзивное интервью с кенийским миллиардером, риски в охране труда и история преодоления кризисов: новости бизнеса за 06 октября — 12 октября 2025 года. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

До 2026 года ряд ИП должны стать юридическим лицом: как это сделать правильно
Отдельные категории индивидуальных предпринимателей будут обязаны перерегистрироваться в качестве юрлиц. Юрист подробно объясняет, как шаги необходимо предпринять для безболезненного перехода и какие «подводные камни» ждут бизнес на этапе трансформации.
 

У несчастных случаев нет срока давности: как избежать штрафов в сфере охраны труда
Ответственность за несчастный случай на производстве, в офисе может наступить в любое время, даже спустя годы. Эксперт разбирает реальные кейсы и подчеркивает, что проверка может быть инициирована после жалобы бывшего сотрудника. В материале есть чек-лист превентивных мер: от корректного оформления всех документов до создания работающей системы обучения и контроля за соблюдением правил безопасности.

Полезное для бизнеса

Как говорить с покупателем, который ищет лекарства по симптомам, а не по бренду: стратегии удержания для фармбрендов в Беларуси
Аналитический материал о смене парадигмы в фармрознице. Все больше покупателей приходят в аптеку с запросом не на конкретный бренд, а на решение проблемы («что-то от головной боли»). В статье предложены стратегии, как брендам и аптечным сетям удерживать лояльность в новых условиях: от усиления узнаваемости через образовательный контент до тренировки коммуникации специалистов, которые могут мягко рекомендовать проверенное средство.

Истории бизнеса

«19 тысяч наших сотрудников обслуживает почти 20 миллионов клиентов в Восточной Африке»: эксклюзивное интервью с кенийским миллиардером
Уникальный взгляд на бизнес из другого полушария. Основатель одной из крупнейших компаний Кении рассказывает о том, как строить и масштабировать бизнес в условиях быстрорастущего, но сложного африканского рынка. В интервью затронуты темы управления гигантским коллективом, работы с бедностью как с бизнес-фактором и создания экосистемы услуг для миллионов людей.

Путешествия с биологами и популяризаторами науки. Как работает бизнес авторских образовательных туров по всему миру
Нишевый, но высокомаржинальный кейс из сферы образования и туризма. Авторы проекта создают и продают не просто туры, а интеллектуальные приключения, построенные вокруг глубокого погружения в особенности живого мира конкретного места. Статья подробно описывает бизнес-модель: поиск уникальных экспертов, формирование малых групп, ценообразование и маркетинг, ориентированный на взыскательную и платежеспособную аудиторию.

«За годы в бизнесе я прошел 10–15 трудных кризисов, справлялся благодаря любви к жизни и любопытству»: история Игоря Стоянова
Откровенный рассказ опытного предпринимателя о том, что кризис — это не исключение, а правило в бизнесе. Герой статьи делится личным опытом преодоления множества тяжелых ситуаций. Его главный вывод: выживает не тот, у кого больше ресурсов, а тот, кто сохраняет психологическую устойчивость, любопытство и стремление служить людям.
 

