Англичане разозлились из-за жеста американской футболистки

Источник материала: Tut.by

На женском чемпионате мира по футболу разгорелся скандал . Всему виной празднование гола американской футболистки Алекс Морган в полуфинальном матче с англичанками. Она показала, что пьет чай.

«Not since Boston dumped it in the sea has England been dissed with tea like this» ☕️☕️☕️ That’s what the front page of Wednesday’s New York Post says. In full: https://t.co/V0Fa4WRCYF #FIFAWWC pic.twitter.com/u5sMwh4a7d — BBC Sport (@BBCSport) 3 июля 2019 г.

Казалось бы, что тут оскорбительного? Но англичане увидели в нем намек на знаменитое Бостонское чаепитие. 16 декабря 1773 года американские колонистки устроили акцию протеста против британского правительства. В качестве наглядной демонстрации несогласия они вылили принадлежащий английской компании чай в Бостонскую гавань. Считается, что именно это стало началом Американской революции и привело к независимости США (а День независимости празднуется в Штатах как раз сегодня).

Возмущение подогрел и тот факт, что англичанки проиграли в этом матче команде Алекс Морган, а всем известна реакция родоначальников футбола на «успехи» своих сборных.

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган (работающий сейчас в США) назвал жест «объявлением войны». «Когда мы выиграем у Америки, надеюсь, что в ответ на жест Морган одна из наших футболисток съест „Биг Мак“ с большой картошкой», написал он.

В сборной Англии тоже не оценили по достоинству жест Алекс Морган. Форвард англичанок Лиан Сандерсон назвала поступок «мерзким». И увидела в этом не только политический подтекст.

«Я могу ошибаться, но помимо прочего Морган намекнула на нашу традицию пить в Англии. Я вот не люблю чай, но раз уж нас ассоциируют с чаепитием, то поступок Морган был просто мерзким».

А официальный аккаунт Федерации футбола США решил подлить масла в огонь и опубликовал следующее: «Номер 13 забил гол Англии в свой день рождения. В память о тех 13 колониях. Это и есть тот самый Чай. Вперед, Алекс!» (за независимость сражались 13 колоний. — Прим. TUT.BY).