Англичане разозлились из-за жеста американской футболистки

На женском чемпионате мира по футболу разгорелся скандал . Всему виной празднование гола американской футболистки Алекс Морган в полуфинальном матче с англичанками. Она показала, что пьет чай.

«Not since Boston dumped it in the sea has England been dissed with tea like this» ☕️☕️☕️

That’s what the front page of Wednesday’s New York Post says.