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Англичане разозлились из-за жеста американской футболистки

04.07.2019 08:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На женском чемпионате мира по футболу разгорелся скандал. Всему виной празднование гола американской футболистки Алекс Морган в полуфинальном матче с англичанками. Она показала, что пьет чай.

Казалось бы, что тут оскорбительного? Но англичане увидели в нем намек на знаменитое Бостонское чаепитие. 16 декабря 1773 года американские колонистки устроили акцию протеста против британского правительства. В качестве наглядной демонстрации несогласия они вылили принадлежащий английской компании чай в Бостонскую гавань. Считается, что именно это стало началом Американской революции и привело к независимости США (а День независимости празднуется в Штатах как раз сегодня).

Возмущение подогрел и тот факт, что англичанки проиграли в этом матче команде Алекс Морган, а всем известна реакция родоначальников футбола на «успехи» своих сборных.

Известный британский журналист и телеведущий Пирс Морган (работающий сейчас в США) назвал жест «объявлением войны». «Когда мы выиграем у Америки, надеюсь, что в ответ на жест Морган одна из наших футболисток съест „Биг Мак“ с большой картошкой», написал он.

В сборной Англии тоже не оценили по достоинству жест Алекс Морган. Форвард англичанок Лиан Сандерсон назвала поступок «мерзким». И увидела в этом не только политический подтекст.

«Я могу ошибаться, но помимо прочего Морган намекнула на нашу традицию пить в Англии. Я вот не люблю чай, но раз уж нас ассоциируют с чаепитием, то поступок Морган был просто мерзким».

А официальный аккаунт Федерации футбола США решил подлить масла в огонь и опубликовал следующее: «Номер 13 забил гол Англии в свой день рождения. В память о тех 13 колониях. Это и есть тот самый Чай. Вперед, Алекс!» (за независимость сражались 13 колоний. — Прим. TUT.BY).

 
 
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Празднование ее гола посчитали очень спорным.
 
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