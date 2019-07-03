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Хозяйства Брестской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур

04.07.2019 16:50 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Уборка зерновых и зернобобовых культур началась в Брестской области, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник отдела производства продукции растениеводства комитета по сельскому хозяйству и продовольствию облисполкома Виталий Рудь.

Хозяйства Брестской области приступили к уборке зерновых и зернобобовых культур

Жатва началась практически во всех районах области. Хозяйства ведут уборку ржи, пшеницы, тритикале, ячменя, зернобобовых (в основном горох). На сегодня культуры убраны почти на 7 тыс. га площадей, что составляет 2% от плана. Раньше других вывели комбайны в поле в Брестском и Каменецком районах, где зерновые и зернобобовые обмолочены на 6% и 5% площадей соответственно. Аграрии Дрогичинского и Пружанского районов убрали по 4% площадей зерновых. Всего по области намолочено 25 тыс. т зерна при урожайности 38,1 ц/га. В прошлом году на эту дату она составляла 28,8 ц/га.

"Из-за погодных условий уборку зерновых и зернобобовых начали немного позже по сравнению с прошлым годом. Однако за счет слаженной работы превзошли прошлогодние темпы и на сегодня уже сравнялись по количеству убранных площадей", - отметил Виталий Рудь. По его словам, аномальная июньская жара существенно не повлияла на урожай зерновых, главное сейчас - провести страду в сжатые сроки. Всего предстоит убрать 366 тыс. га.

Сейчас сельхозорганизации завершают уборку озимого ячменя. На 4 июля культура убрана на 94% площадей. Намолочено 18 тыс. т зерна, что в 1,6 раза больше по сравнению с прошлым годом. Урожайность составила 42 ц/га (в 2018-м - 30 ц/га).

Параллельно с зерновыми в регионе идет уборка озимого рапса. К ней пока не приступили только в северных, Барановичском и Ляховичском, районах. В целом масличная культура обмолочена на 17,5% площадей. Лидерами по темпам являются Брестский район, где рапс убран на 45% площадей, Столинский и Ивацевичский (по 29%), Березовский (28%). Всего намолочено 20 тыс. т маслосемян (в 2018-м - 11 тыс. т) при урожайности 21,4 ц/га. Ураганный ветер, который 1 июля пронесся по территории Брестской области, в некоторых районах "обмолотил" рапс. Сейчас специалисты обследуют поврежденные участки, чтобы подсчитать нанесенный стихией ущерб.

 
 
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