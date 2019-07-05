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Горецкий вестник
Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото хештегом #gorkiv
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#Горки #gorki или #horki #gorkiv #хэштег
A post shared by @ juliazarenko on Jul 4, 2019 at 1:14pm PDT
#Горки #gorki или #horki #gorkiv #хэштег
A post shared by @ juliazarenko on Jul 4, 2019 at 1:14pm PDT
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Так же как Паша пытается дотянуться и поймать радугу, так же я пытаюсь дотянуться до отпуска. Вроде бы, вот же, рядом, так близко… Но никак не поймать. Но чудеса случаются. Я в них верю
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Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
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Так же как Паша пытается дотянуться и поймать радугу, так же я пытаюсь дотянуться до отпуска. Вроде бы, вот же, рядом, так близко… Но никак не поймать. Но чудеса случаются. Я в них верю
0
Ссылка на источник
0
В блог
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Горки в Instagram за неделю Мы отобрали для вас фотографии из сети Instagram, которые были сделаны в Горках на этой неделе. Хотите, чтобы ваш снимок попал в следующий обзор? Отмечайте свои фото...
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