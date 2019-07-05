Нина Орёл посвятила свою жизнь Дубровенскому РАЙПО

Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)





Представители торговли — это не только продавцы, но и все те, чьи старания и труд связаны с товароведением, заготовкой сырья, производством продукции, грузоперевозками и так далее. 35 лет кряду отмечает профессиональный праздник ведущий экономист по ценам Дубровенского райпо Нина ОРЁЛ.

С выбором профессии уроженка Дубровно определилась еще в детстве. В районное потребительское общество Нина Николаевна пришла продавцом после окончания с отличием Минского торгового училища.

Работая, продолжала совершенствовать теоретические знания в Гомельском кооперативном институте. 7 лет трудилась продавцом, а затем — экономистом по ценам. Работа у Нины Орёл ответственная и непростая. Судите сами — в обязанности входит формирование цен. Они должны быть конкурентны ценам на аналогичные товары в других торговых предприятиях. Она держит на контроле правильность оформления ценников в магазинах райпо, своевременность объявлений о проводимых акциях и многое другое.

Со всеми обязанностями Нина Орёл справляется четко и грамотно. За что и была занесена на районную Доску почета.

А помогают ей успешно справляться с поставленными целями и задачами ответственность, обязательность, пунктуальность и требовательность, в первую очередь, к себе.