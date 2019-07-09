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Узнали, сколько стоила шикарная свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова на юге Италии

10.07.2019 13:49 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Российская телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов официально женаты уже почти год. А вот свадьбу они сыграли только на прошлой неделе, 3 июля, в Италии. Издание «СтарХит» подсчитало, во сколько молодым обошлось это торжество.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Jul 8, 2019 at 12:52pm PDT

Мужем и женой Регина и Влад тайно стали в октябре прошлого года — от свадебного торжества тогда отказались, потому что девушка находилась на седьмом месяце беременности. На церемонии 3 июля, куда были приглашены только самые близкие, супруги наконец обменялись кольцами. Источник «СтарХита» поделился:

— Вместе с родными и друзьями Регина и Влад поселились на трехэтажной вилле Astor. Там шесть спален, семь ванных комнат, терраса с панорамным видом. Ребята пробыли здесь несколько дней, а аренда обошлась порядка 4 с половиной миллионов рублей (145 тысяч белорусских рублей). Кстати, еду для влюбленных и их гостей готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Он баловал равиолями, говяжьей вырезкой, морепродуктами, салатами, тартарами".


Вилла Astor в курортном городе Сорренто на юго-западе Италии. Фото: theheritage-collection.com

Оформлением свадьбы занималась сестра Влада Топалова — у ее есть свое агентство, а минимальная цена за торжество составляет 5 миллионов рублей (то есть приблизительно 160 тысяч белорусских рублей).

Для официальной части Тодоренко выбрала наряд с глубоким вырезом, который заказала в одном из столичных модных домов за миллион двести рублей (больше 38 тысяч белорусских рублей). Второе платье обошлось ей примерно в 3 с половиной миллиона рублей (112 тысяч белорусских рублей).

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by regina todorenko (@reginatodorenko) on Jul 8, 2019 at 12:45pm PDT

Итого на все про все у четы ушло не меньше 455 тысяч белорусских рублей.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

A post shared by www.okmagazine.ru (@okmagazine_ru) on Jul 3, 2019 at 9:20am PDT

Артистичная пара подготовила к своей свадьбе несколько зажигательных танцев и исполнила вальс. Вот небольшой фрагмент того, как это было.

Среди гостей были замечены бывшие коллеги Регины по шоу «Орел и решка» — телеведущие Мария Ивакова и Леся Никитюк, которая, к слову, поймала букет невесты.

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Теги: Минск
 
 
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Российская телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов официально женаты уже почти год. А вот свадьбу они сыграли только на прошлой неделе, 3 июля, в Италии....
 
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