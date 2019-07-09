|
Узнали, сколько стоила шикарная свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова на юге Италии
Источник материала: Tut.by
Российская телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов официально
Мужем и женой Регина и Влад тайно стали в октябре прошлого года — от свадебного торжества тогда отказались, потому что девушка находилась на седьмом месяце беременности. На церемонии 3 июля, куда были приглашены только самые близкие, супруги наконец обменялись кольцами. Источник «СтарХита» поделился:
— Вместе с родными и друзьями Регина и Влад поселились на трехэтажной вилле Astor. Там шесть спален, семь ванных комнат, терраса с панорамным видом. Ребята пробыли здесь несколько дней, а аренда обошлась порядка 4 с половиной миллионов рублей (145 тысяч белорусских рублей). Кстати, еду для влюбленных и их гостей готовил итальянский шеф-повар Марио Соррентино. Он баловал равиолями, говяжьей вырезкой, морепродуктами, салатами, тартарами".
Оформлением свадьбы занималась сестра Влада Топалова — у ее есть свое агентство, а минимальная цена за торжество составляет 5 миллионов рублей (то есть приблизительно 160 тысяч белорусских рублей).
Для официальной части Тодоренко выбрала наряд с глубоким вырезом, который заказала в одном из столичных модных домов за миллион двести рублей (больше 38 тысяч белорусских рублей). Второе платье обошлось ей примерно в 3 с половиной миллиона рублей (112 тысяч белорусских рублей).
Итого на все про все у четы ушло не меньше 455 тысяч белорусских рублей.
Артистичная пара подготовила к своей свадьбе несколько зажигательных танцев и исполнила вальс. Вот небольшой фрагмент того, как это было.
Среди гостей были замечены бывшие коллеги Регины по шоу «Орел и решка» — телеведущие Мария Ивакова и Леся Никитюк, которая, к слову, поймала букет невесты.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Российская телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов официально женаты уже почти год. А вот свадьбу они сыграли только на прошлой неделе, 3 июля, в Италии....
|
Свежие газеты
Архив (Разное)