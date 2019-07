Калифорнийские инди-рокеры The Neighbourhood возвращаются в Беларусь с новым альбомом

Источник материала: Tut.by

Инди-рок-группа The Neighbourhood возвращается в Минск со своим самым масштабным музыкальным проектом. Они выступят 5 февраля 2020 года во Дворце спорта. Билеты уже в продаже.



История The Neighbourhood — тот самый случай, когда музыканты «проснулись знаменитыми». Группа взорвала чарты своей тягучей смесью из инди-рока и попа с элементами хип-хопа. Их первый сингл Sweater Weather стал супер-хитом, моментально оказавшись на первой строчке Billboard Alternative chart и набрав более 300 миллионов просмотров на Youtube. Еще до выхода дебютного альбома группа выступила на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Coachella, а после отправилась в тур с Imagine Dragons.

После головокружительного успеха на старте музыканты не растерялись и смогли доказать, что им не грозит участь «артистов одного хита». Сейчас дискография The Neighbourhood состоит из трех альбомов и семи EP, армия преданных поклонников штурмует первые ряды на концертах по всему миру, а престижные музыкальные издания продолжают восхвалять уникальность звучания группы. Несмотря на постоянные эксперименты с музыкальными стилями, The Neighbourhood остаются верны тому, что стало их визитной карточкой: журнал Billboard называет это «зловещей чувственностью», а сама группа характеризует как «dark pop». Любая композиция «нейбов» легко узнаваема по фирменной мистически мрачной атмосфере и нестандартному смешению музыкальных стилей.

Помимо хитов вроде Sweater Weather и The Beach, группа представит на концерте новые треки. С момента прошлого визита в Минск артисты успели реализовать свой самый большой и амбициозный музыкальный проект: в 2017 группа выпустила EP под названием Hard, за ним еще один — To Imagine, следом — полноформатный альбом, повторяющий название группы, а после еще один EP с названием Ever Changing. Вместе релизы складываются во фразу Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing (что переводится как «сложно представить, что The Neighbourhood когда-нибудь изменятся»). Музыканты со всей серьезностью подошли к этому релизу, сотрудничая с продюсером The Weekend и Эда Ширана. Каждая из отдельно выпущенных частей представляет собой разные грани звучания группы, вместе образую «квинтэссенцию The Neighbourhood».

Прошлый приезд The Neighbourhood в Минск вызвал ажиотаж среди поклонников: билеты были раскуплены за несколько месяцев до концерта. Четыре года спустя группа возвращается в Беларусь.

Когда: 5 февраля 2020 года, 20.00. Где: Дворец спорта . Сколько: от 50 до 110 рублей, первая партия танцпола — 70 рублей.

