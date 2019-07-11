ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Калифорнийские инди-рокеры The Neighbourhood возвращаются в Беларусь с новым альбомом

12.07.2019 10:40 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Инди-рок-группа The Neighbourhood возвращается в Минск со своим самым масштабным музыкальным проектом. Они выступят 5 февраля 2020 года во Дворце спорта. Билеты уже в продаже.


Фото предоставлено организаторами

История The Neighbourhood — тот самый случай, когда музыканты «проснулись знаменитыми». Группа взорвала чарты своей тягучей смесью из инди-рока и попа с элементами хип-хопа. Их первый сингл Sweater Weather стал супер-хитом, моментально оказавшись на первой строчке Billboard Alternative chart и набрав более 300 миллионов просмотров на Youtube. Еще до выхода дебютного альбома группа выступила на одном из крупнейших музыкальных фестивалей Coachella, а после отправилась в тур с Imagine Dragons.

После головокружительного успеха на старте музыканты не растерялись и смогли доказать, что им не грозит участь «артистов одного хита». Сейчас дискография The Neighbourhood состоит из трех альбомов и семи EP, армия преданных поклонников штурмует первые ряды на концертах по всему миру, а престижные музыкальные издания продолжают восхвалять уникальность звучания группы. Несмотря на постоянные эксперименты с музыкальными стилями, The Neighbourhood остаются верны тому, что стало их визитной карточкой: журнал Billboard называет это «зловещей чувственностью», а сама группа характеризует как «dark pop». Любая композиция «нейбов» легко узнаваема по фирменной мистически мрачной атмосфере и нестандартному смешению музыкальных стилей.

Помимо хитов вроде Sweater Weather и The Beach, группа представит на концерте новые треки. С момента прошлого визита в Минск артисты успели реализовать свой самый большой и амбициозный музыкальный проект: в 2017 группа выпустила EP под названием Hard, за ним еще один — To Imagine, следом — полноформатный альбом, повторяющий название группы, а после еще один EP с названием Ever Changing. Вместе релизы складываются во фразу Hard To Imagine The Neighbourhood Ever Changing (что переводится как «сложно представить, что The Neighbourhood когда-нибудь изменятся»). Музыканты со всей серьезностью подошли к этому релизу, сотрудничая с продюсером The Weekend и Эда Ширана. Каждая из отдельно выпущенных частей представляет собой разные грани звучания группы, вместе образую «квинтэссенцию The Neighbourhood».

Прошлый приезд The Neighbourhood в Минск вызвал ажиотаж среди поклонников: билеты были раскуплены за несколько месяцев до концерта. Четыре года спустя группа возвращается в Беларусь.

Когда: 5 февраля 2020 года, 20.00.

Где: .

Сколько: от 50 до 110 рублей, первая партия танцпола — 70 рублей.

КУПИТЬ БИЛЕТ НА AFISHA.TUT.BY

Читайте также
10 молодых русскоязычных музыкантов ( до 25 лет ), на которых стоит обратить внимание
Все концерты, которые вот-вот отгремят в Минске. Ловите!
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 38
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Инди-рок-группа The Neighbourhood возвращается в Минск со своим самым масштабным музыкальным проектом. Они выступят 5 февраля 2020 года во Дворце спорта. Билеты уже в продаже.
 
Новости дня
Новости разные
 
Центр притяжения: на «Славянском базаре» пройдет День Союзного государства
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.07.2019
Mir24.TV Belarus
Навiны Палесся
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны
Смалявiцкi край
Горецкий вестник
Кировец
Новости Хотимска

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика