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«Жена думает, что я у любовницы». Фанат пришел на матч с оригинальным плакатом

14.07.2019 21:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Болельщик московского «Спартака», игравшего в первом туре с «Сочи», пришел на матч с оригинальным плакатом, на котором он попросил показать его по телевизору.

«Покажите меня по телевизору. Жена думает, что я у любовницы», — было написано на куске картона. Шутка это или нет, но теперь жена точно увидела, что муж ее не обманывает, а болельщик получил известность.

Кстати, любимая команда его не подвела, выиграв со счетом 1:0. Мяч был забит в добавленное время французом Самуэлем Жиго.

 
 
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