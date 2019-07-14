|
«Жена думает, что я у любовницы». Фанат пришел на матч с оригинальным плакатом
Источник материала: Tut.by
Болельщик московского «Спартака», игравшего в первом туре с «Сочи», пришел на матч с оригинальным плакатом, на котором он попросил показать его по телевизору.
«Покажите меня по телевизору. Жена думает, что я у любовницы», — было написано на куске картона. Шутка это или нет, но теперь жена точно увидела, что муж ее не обманывает, а болельщик получил известность.
Кстати, любимая команда его не подвела, выиграв со счетом 1:0. Мяч был забит в добавленное время французом Самуэлем Жиго.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Теперь-то она поверит.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)