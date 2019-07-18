«Давайте откровенно». Минчанка сравнила свое тело во время диет и фитнеса - и занятий в тренажерке

Источник материала: Tut.by

В 32 года минчанка Наталья Браим работает персональным тренером и преподавателем йоги. В своем инстаграм она попросила подписчиков оценить, на каком снимке выглядит лучше: когда занималась только фитнесом, проводя несколько тренировок в день, — или когда начала тренироваться в зале три-четыре раза в неделю.



Фото: www.instagram.com/braimnatasha/

Как говорит минчанка, в ее жизни «тренировки были всегда»: с шести лет Наталья занималась спортом. Сначала — плаванье, которому она посвятила 15 лет, потом — групповой фитнес и аэробика. Последние несколько лет тренер увлеклась силовыми занятиями в зале, и это отразилось на ее фигуре:

— На двух снимках — я, после двух беременностей. Сделаны фотографии с разницей примерно в три года. На снимке слева (2014 год) я весила 58 кг (рост 175 см). В то время я уже давно увлекалась различным фитнесом и бегом, «сидела» на диетах с дефицитом калорий. Мне казалось, что у меня даже есть немного лишнего веса. У меня могло быть по несколько тренировок в день.

На фотографии справа (2017 год) я активно тренируюсь в тренажерном зале минимум три раза в неделю. Мой вес 63 кг. Я распрощалась с диетами: выбрала для себя сбалансированный рацион питания из натуральных и качественных продуктов.

А теперь давайте откровенно. Разве на фотографии слева (58 кг) я выгляжу лучше, чем на снимке справа (63 кг)?..

Для Натальи это — доказательство того, что «не стоит мучить свою психику, каждое утро становясь на весы»:

— Цифра на весах не покажет качество вашего тела: многие теряют килограммы именно мышечной массы. Если я перестану тренироваться с весом в зале и начну увлекаться только диетами, я похудею, естественно, но сами знаете, что у меня «уйдет». А самое интересное, что тело потеряет свою упругость.

Подойдите к зеркалу и ответьте себе честно: разве одна только диета дает вам те результаты, которые вы хотели бы видеть в отражении? Когда вы встречаете людей с красивыми телами, это не генетика, как многие себя привыкли успокаивать, а работа над собой, пахота, введенная в систему, — и любовь к себе, — считает тренер.