«Надо 3,5 тысячи евро». Как студенты и школьница накраудфандили на участие в ЧМ по ориентированию

Источник материала: Tut.by

Когда пятеро ребят из Беларуси запустили краудфандинг, чтобы поехать в Данию на юниорский чемпионат мира по спортивному ориентированию, то почти не верили, что кто-то им поможет. Но деньги они собрали — даже больше, чем просили. GO.TUT.BY поговорил с автором проекта, 18-летней Яной Волковой, о том, что молодежь находит в «немодном» спорте.

«Спортивное ориентирование? А что это?»

Спортивным ориентированием Яна занимается с шестого класса, но в школе это было «ради веселья». Серьезного опыта у нее год — с тех пор как начала профессионально заниматься с тренером.

— Ориентирование нравится мне тем, что тут важна и физическая форма, и технические навыки. У нас все спортсмены очень умные: как иначе решать задачи на дистанции?

18-летняя девушка учится в БГУ на дизайнера. Как говорит Яна, спортивное хобби у нее немодное. Типичная реакция сверстников на упоминание спортивного ориентирования — вопрос: «А что это?»

— Люди постарше, может, и слышали про такое, а молодое поколение вообще не знает. И это обидно: ориентирование здорово развивает. В скандинавских странах этот спорт — в школьной программе.



Фото: из личного архива

Тренироваться Яне приходится много: шесть-семь раз в неделю.

— Но есть и те, кто по два раза в день занимается, — уточняет спортсменка. — Мало того что физически тренируешься, так и голову приходится развивать каждый день: решать задачи, читать карты.

Собственно, внушительный объем тренировок и убедил Яну попробовать свои силы на ЧМ.

— Я была инициатором этой поездки. Так как у нас в стране ориентирование не развито, отбора нет: чтобы поехать на ЧМ от Беларуси, достаточно иметь желание и деньги.

«На ЧМ нужно было 700 евро с человека»

Само по себе спортивное ориентирование — дешевый вид спорта: специальной экипировки не надо и даже компас можно одолжить. Тренироваться в лесу — бесплатно, а взнос на республиканских соревнованиях скромный — от 20 рублей.

Другое дело — ЧМ в Дании: ребята подсчитали, на человека надо 700 евро.

— Купить билеты на самолет оказалось дешевле всего: за 20 евро поймали лоукост по скидке. На проживание и питание — 300 евро, аккредитация — 75 евро, транспорт — 55 евро и так далее, — перечисляет Яна.

В белорусском спортивном ориентировании расходы почти всегда — на плечах спортсменов. Но откуда студенту или тем более школьнику взять свободных 700 евро?

— Решили: пусть за свои деньги, но поедем. Кто-то подрабатывал, кто-то просил у родителей. Но когда стало ясно, что желающих собралось пять человек, я предложила попробовать краудфандинг на « Улье ».



От Беларуси в юниорском ЧМ участвовали Дмитрий Попов, Никита Алексеёнок, Владислав Веринский, Ольга Томашева, Яна Волкова

Мотивация была сильной: для всей команды это был бы первый юниорский чемпионат, но для двоих ребят он стал бы и последним. В следующем году не прошли бы по возрасту.

Всю нужную сумму — 3,5 тысячи евро — просить у людей казалось нереальным.

— Решили попробовать 2,5 тысячи рублей. Но не верили, что и их перечислят, — признает Яна. — Поэтому я увеличила срок кампании: деньги мы должны были собирать до поездки, во время ЧМ и еще немножечко после.



Фото: из личного архива

Ребята взялись активно продвигать свой проект среди друзей и знакомых. Анонсом поддержал сайт про ориентирование в Беларуси. Результат ребят сильно удивил и воодушевил:

— В первые пару дней собрали больше половины суммы, а потом более мелкими платежами набралось 109%. Конечно, в основном поддержали ориентировщики, которые понимают нашу проблему. Но нас заметили и люди, далекие от ориентирования, — например, компания «Экология города». Мы всем безумно благодарны.

«У них тренеры, психологи, массажисты»

Благодаря поддержке белорусов поездка на ЧМ в июле состоялась. В каждой группе — по двести участников, и белорусы — примерно «в топ-100». Уровень оказался куда выше, чем ожидали:

— Ехали показать свой лучший результат, всю свою тренированность. Но увидели, что этого недостаточно. Сильнейшие спортсмены тут — в основном скандинавы. У них ориентирование — очень распространенный спорт, как у нас футбол. Есть профессиональные тренеры отдельно по физической и по технической подготовке, психологи, массажисты — а мы ездили вообще без тренера и какого-либо представителя. Беларусь и Молдова — вот две страны, где спортсмены были для себя и тренерами, и представителями. Это тоже сказалось на результате. Мы выкладывались, отдавали все силы, а в протоколах находили себя низко. Это, с одной стороны, расстраивает, но, с другой, мотивирует тренироваться больше.

В поездку ребята заранее вложили свои деньги, а те, что удалось собрать краудфандингом, получат по возвращении в Беларусь — чтобы компенсировать часть расходов.

— Можно будет отдать деньги родителям или вложить в экипировку: неприятно было на ЧМ понимать, что, пока мы пять лет бегаем в одних кроссовках, там их ребятам каждый год бесплатно выдают.

Высокая конкуренция Яну не смутила: хочет продолжать заниматься, хоть и не видит в Беларуси перспектив для этого вида спорта.

— Мы можем обыграть французов, поляков, литовцев — но добраться до скандинавов очень сложно, — объясняет она. — Разве что только заниматься со скандинавским тренером? Так что буду совмещать университет с тренировками: это в Дании ориентирование может стать профессией, чтобы ты посвящал себя только спорту, а в Беларуси лучше иметь твердую почву под ногами.