На Любанском хлебозаводе взбунтовались пекари

За каждым изделием стоит тяжелая работа почти сотни работников. По итогам прошлого месяца эти люди узнали, что их заработок упал почти вдвое и сейчас даже не дотягивает до минимального потребительского бюджета.





Возмущенный коллектив одной из трех смен собрался накануне на проходной завода.





«Сейчас 280, а сколько раньше было?» – «Было 450-500 рублей». – «А когда последний раз было 450-500?» – «Ну вот в последний месяц было, в мае». «Мы стоим смену, 16 часов работаем и получаем 5 рублей 80 копеек. 5 рублей 80 копеек! Умножить на 20 – 116 рублей!» – «Речь же о 300…» – « Плюс за контракт, профмастерство и за стаж – вот и весь наш заработок!» – возмущаются работники.





На встречу с работниками прибыла делегация руководства во главе с председателем местного райпотребсоюза Николаем Корбутом. Хлебозавод перешел в состав райпо в прошлом месяце и именно тогда случилось падение зарплат.





«Зарплата, что со слов говорили, получили 350-360 рублей, я смотрела, что было начисление, в среднем – 750-650. За вычетом авансов, корпоративной связи, которую оплачивает предприятие, и брали какую-то продукцию в счет зарплаты. К выплате на руки приходилось 350-360 рублей. При этом за минусом были подоходные и пенсионные высчеты. Мне пояснили: ранее заработок насчитывался на тысячу. Но, как озвучил ранее исполняющий обязанности Виктор Иванович, когда упала производительность труда, то им, согласно положениям об оплате труда, не предусмотрены никакие поощрительные выплаты», – аргументирует главный юрист Любанского райпо.





Руководство утверждает, что финансовое положение хлебозавода ухудшалось уже некоторое время.





«Цена на хлеб регулируется государством, и только на 0,5% можно поднять цену в течение месяца. А цена на муку за последний год выросла более чем на 25%», – объясняет Виктор Григорович, заместитель председателя организации.





Директор Николай Корбут объясняет тяжелую ситуацию в этом месяце, во-первых, падением объемов. Как за счет меньшего спроса и растущей конкуренции, так и из-за использования конкурентами административного ресурса.





«Раньше мы возили в солигорский «Евроопт», а потом нас вытеснили. Председатель исполкома дал команду не брать любанского хлеба», – рассказывает Николай Корбут.





Во-вторых – крупные супермаркеты хронически не расплачиваются.





«Доброном» – где-то 8500 на сегодняшний день. «Евроопт» – 15 000. Ну, это получается два месяца невыплат. Они как бы платят немного, но просроченные долги не погашают», – констатирует главный бухгалтер Светлана Шап о.





Надежды на сохранение коллектива завода руководство связывает с возможной экспансией на рынок соседнего – Стародорожского района.





«Старые Дороги хотят закрыть свой хлебозавод. Они вообще пекут 25 тонн в месяц, и потери их за это полугодие составили 74 тысячи, можете представить. Ну и они согласия спрашивали, потянем ли мы наш регион. Ну я… может только предстоит добавить 2 машинки», – рассказывает Николай Корбут.





Любанский хлебный завод прошел модернизацию в 2007 году. В позапрошлом году и еще год до этого туда поставили новые печи. На предприятии работают три смены по 9 человек.



