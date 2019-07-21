Источник материала: Виртуальный Брест

Эдуард Мурашко - альпинист и горный турист со стажем. В горах с 1982 года, опыт огромный.

Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан" alt="Флаг Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан">



Мужчина выступил с инициативой, которую задумал к 1000-летию любимого города. И со своей семьей (5 человек) её выполнил.





Флаг Бреста побывал на вершинах Альп. Включая высшую точку Альп и Европы - Монблан 4810м.





В планах, еще поднять его на Кавказских вершинах, в Грузии, в августе.







