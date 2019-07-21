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Флаг Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан
22.07.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Эдуард Мурашко - альпинист и горный турист со стажем. В горах с 1982 года, опыт огромный.
Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан" alt="Флаг Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан">
Мужчина выступил с инициативой, которую задумал к 1000-летию любимого города. И со своей семьей (5 человек) её выполнил.
Флаг Бреста побывал на вершинах Альп. Включая высшую точку Альп и Европы - Монблан 4810м.
В планах, еще поднять его на Кавказских вершинах, в Грузии, в августе.
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Эдуард Мурашко - альпинист и горный турист со стажем. В горах с 1982 года, опыт огромный. Мужчина выступил с инициативой, которую задумал к 1000-летию любимого...
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