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Флаг Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан

22.07.2019 15:04 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Эдуард Мурашко - альпинист и горный турист со стажем. В горах с 1982 года, опыт огромный.

Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан" alt="Флаг Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан">

Мужчина выступил с инициативой, которую задумал к 1000-летию любимого города. И со своей семьей (5 человек) её выполнил. 

Флаг Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан

Флаг Бреста побывал на вершинах Альп. Включая высшую точку Альп и Европы - Монблан 4810м.

Флаг Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан

В планах, еще поднять его на Кавказских вершинах, в Грузии, в августе.

Флаг Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан

Флаг Бреста подняли на высшую точку Европы - вершину Монблан

 
Теги: Брест
 
 
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  Эдуард Мурашко - альпинист и горный турист со стажем. В горах с 1982 года, опыт огромный. Мужчина выступил с инициативой, которую задумал к 1000-летию любимого...
 
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