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«Болело все». Зачем мужья и жены вместе бегают гонки с препятствиями

23.07.2019 15:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Забег с препятствиями — соревнования, где можно выступать не только за себя или команду, но и выходить на старт всей семьей. GO.TUT.BY спросил у мужей и жен, которые вместе прошли дистанцию гонки «Гонар», как грязь, бревна и подтягивания влияют на отношения.

GO.TUT.BY проводит конкурс «Одна команда» — о влюбленных парах и крепких семьях, которые объединяют ЗОЖ и совместные тренировки. Для участия в конкурсе до 2 августа пишите на адрес elena.melnikova@tutby.com с пометкой «Одна команда». Полные правила читайте по ссылке.

«Во всем слушала мужа»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Максим Гребенчук (@grebenstar) on

Елена и Максим Гребенчук — из Минска. Вместе два с половиной года. Елена бухгалтер в фирме по продаже запчастей, а Максим — тренер по триатлону.

Гонками с препятствиями изначально увлекся Максим: участвовал в Bison Race и Zone Race. Лена выступала в роли болельщицы и долго не решалась попробовать свои силы (хотя спортивный бэкграунд у девушки есть — два года бега и плавания). Только узнав, что соревноваться можно командой, Елена проявила инициативу и предложила мужу вместе участвовать в парной гонке в прошлом году.

— Гонка мне далась тяжело, — признается минчанка. — С трудом пробиралась через грязь и преодолевала препятствия, в которых нужно было подтянуться и пролезть через что-то. Спасибо Максу, что всегда был рядом и страховал. Это же, по сути, бег в команде, где есть капитан и подчиненный. Так вот, я во всем слушала мужа. Он говорил, какое упражнение и как лучше выполнить.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Максим Гребенчук (@grebenstar) on

Максиму было легче: по работе он много времени проводит в спортзале, тренируется 12 часов в неделю. Лена занимается 5−6 часов.

— Для меня спорт — это хобби, а для Макса — профессия. Свою жизнь без спорта мы не представляем. Да, после первой гонки мне вообще ничего не хотелось. А потом боль в мышцах прошла, и я снова почувствовала прилив сил! Это круто, что, участвуя в таких состязаниях, человек может бросить себе вызов и посмотреть, насколько он силен и вынослив.

«Из Жодино на тренировки ездим в Минск»

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elena Karpovich (@lenochka_karpovich) on

Лена Карпович и Вадим Утенин живут в Жодино. Вместе они уже 9 лет, воспитывают сына Мирослава. Именно он изъявил желание поучаствовать в гонке с препятствиями — и потянул за собой родителей.

— Мы никогда не были спортивной семьей. Я и муж работаем в IT, постоянно в офисе. В гонках участвовали наши друзья, а мы чаще всего просто поддерживали их, болели. Но во время очередных соревнований сын предложил поучаствовать. Отказать ему мы не смогли.

Первая гонка у семьи состоялась в августе прошлого года. Молодые люди особо не тренировались: только бегали по вечерам. После участия поняли: переоценили свои силы, не чувствовали ни рук, ни ног.

— Болело все! В процессе соревнований старались помогать друг другу и быть на подхвате. Сложными были упражнения на баланс, а все, где нужно проползти и пробежать, зашло «на ура».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elena Karpovich (@lenochka_karpovich) on

С тех пор семья тренируется регулярно. Вадим ездит три раза в неделю на тренировки в Минск, а Лена с сыном — два. Вдобавок к этому, в солнечную погоду все занимаются на турниках.

— Появился режим занятий, без которых мы свою неделю уже не представляем.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elena Karpovich (@lenochka_karpovich) on

За год тренировок, по их словам, результаты хорошие. Все стали выносливее и сильнее. Лена и Вадим начали участвовать в одиночных забегах. Лена в этом году взяла второе место в гонке Betta Race. Мирослав в прошлом году выступал на гонке в Польше, квалифицировался на чемпионат Европы.

— Гонки приносят нам удовольствие и заряжают бешеной энергией, — объясняет семья. — Приятно понимать, что с каждой тренировкой ты становишься сильнее.

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Теги: Минск
 
 
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Забег с препятствиями - соревнования, где можно выступать не только за себя или команду, но и выходить на старт всей семьей.
 
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