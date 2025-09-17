Умный во всем: инновационный робот-пылесос XIAOMI 5 PRO

Источник материала: ProBusiness





Робот, который делает влажную и сухую уборку за вас? Было. Робот, который самоочищается? Было. Казалось бы, чего только не придумали для того, чтобы сделать уборку проще. Но современные технологии заставляют прогресс двигаться дальше и делать уборку не только легкой, но и умной.

Xiaomi Robot Vacuum 5 Pro — это прорыв в области роботов-пылесосов. Он делает всё перечисленное на высшем уровне и предлагает уникальные функции, среди которых: выдвижные швабра и щетка для уборки в углах, камера с искусственным интеллектом для улучшенного определения препятствий и слежки за питомцем и не только. Готовы удивляться технологиям будущего, которые доступны для вашего дома уже сейчас?

Станция самоочистки

Многофункциональная станция позволяет забыть о рутине. Теперь сбор пыли, мойка и сушка швабр — это ее забота.

После уборки мощный двигатель станции самоочистки автоматически переносит всю пыль и грязь из контейнера робота в свой мешок для пыли. В среднем, мешка емкостью 2,5 литра хватает на 75 дней уборки.

Также здесь есть 2 вместительных бака для воды: один для чистой на 4 литра, другой для грязной — на 3,8 литра. Такие объемы не требуют частого пополнения воды, а 4 литров хватает на уборку площади до 400м².





База моет швабры при высоких температурах: до 80 градусов — и сушит их горячим воздухом. Эта температура позволяет удалить даже стойкие пятна, например, от соуса или масла. А ещё технология препятствует появлению плесени, размножению бактерий и появлению неприятных запахов. Забудьте о сушке швабр — просто наслаждайтесь тихой чистотой. Почему тихой? База работает с низким уровнем шума: меньше 40 дБ, что можно сравнить с тихим разговором.

Сушка швабр проходит быстро: за 2 часа они высыхают на 99%. Для сравнения: крутой Xiaomi X20 Max сушит швабры на час дольше. А, значит, техногигант улучшил функции, не потеряв на этом скорость обслуживания.

Искусственный интеллект в деталях — продвинутые функции везде. Внутри базовой станции есть интеллектуальный датчик обнаружения загрязнений. Он контролирует уровень загрязнения использованной воды и автоматически перемывает мопы для того, чтобы достичь максимально эффективной уборки.

Когда в резервуаре робота заканчивается вода, он автоматически возвращается на станцию, набирает свежую воду и продолжает уборку. Так что можно забыть о контроле.

Съемный поддон для мойки владеет двойными вращающимися скребками, они моют его и соскребают грязь. Хочется уделить внимание и цвету: поддон теперь серый, что избавляет от следов грязи и частого мытья. ЧИС-ТО-ТА.

Идеальная чистота в углах и под мебелью

Впервые роботы из серии Xiaomi Vacuum 5 оснащены интеллектуальным выдвижным лидаром dToF. Ранее такой технологии в пылесосах бренда не было. Умный лидар опускается перед низкой мебелью, чтобы убраться даже в самых труднодоступных местах. Шкаф или кровать — датчик автоматически опускается и достигает высоты 88 мм.





За стерильность в углах в ответе боковая щетка и выдвижной моп, которые автоматически выдвигаются для уборки вплотную к мебели и у кромок.

Боковая щетка очень продумана: при вращении центробежная сила отбрасывает волосы, направляя их к основной щетке и собирая волосы в отсек для мусора. Кроме этого, она устойчива к запутыванию и экономит ваше время — не придется распутывать волосы и нитки руками. Чтобы включить глубокую очистку в углах потребуется лишь перейти в настройки в приложении «Xiaomi Home» и выбрать «Фокус на углах и краях», а затем включить опции «Выдвижной моп» и «Выдвижная боковая щетка».





Если вы привыкли переворачивать пылесос, чтобы почистить его от клока волос и шерсти, то можете облегченно выдохнуть: основная щетка предотвращает запутывание и сама справляется с локонами. Зубья расчески распутывают волосы, а 2 встроенных лезвия срезают их — затем «остатки роскоши» попадают в отсек для мусора.

Тройная камера с искусственным интеллектом

Следующей инновацией стала тройная камера с искусственным интеллектом для умного обхода препятствий. Она распознает объект с помощью ИИ и отмечает его на карте. При нажатии на значки препятствий на карте в Xiaomi Home вы можете просмотреть фотографию, сделанную камерой пылесоса. Так что, если на полу затеряется что-то важное вроде цепочки, робот найдет ее, сфотографирует и объедет.

По сравнению с системой с 2 лазерами, которая может пропустить тонкие провода, структурированная проекция света 5 Pro позволяет более точно обнаруживать тонкие объекты, такие как зарядные кабели и провода наушников.

Распознает умная камера не только препятствия, но и виды грязи, для того, чтобы выбрать подходящую стратегию уборки. Если на полу твердые загрязнения, то робот только пропылесосит, подняв мопы и прижав основную щётку. Если же встретится с влажными загрязнениями вроде кофе, молока и сока, то только вымоет.

Камера отлично справляется со съемкой в условиях низкой освещенности. Вы можете отслеживать не только ход уборки и задавать задачи в режиме реального времени, но и наблюдать за любимым питомцем. Представьте, пока вы на работе или отдыхе, ваш робот трудится и следит за четверолапым. А, если вдруг, вы застанете пушистика в смешной позе, можете сделать фотографии. Подумать только: фотографии можно делать на робот-пылесос — вот они технологии будущего.

Экстремально высокая мощность

Мощность всасывания увеличили на 150% по сравнению с предыдущим флагманом уборки Xiaomi X20 Max: против 8000 Па вступили 20 000 Па. Это решение позволяет эффективно справляться даже с крупной грязью, например, крошками от чипсов, конфетами Skittles и M&M's. Также производитель заверяет, что эффективность сбора волос достигла 99%.





Достойная автономность

Новинка оснащена емким аккумулятор на 5200 мАч — этого достаточно для того, чтобы комплексно убираться больше 2 часов (140 минут). Выходит, 5 Pro идеально подходит для уборки в больших домах.

Навигация без преград

Роботы из серии Xiaomi 5 быстро и точно оценивают сложное окружение благодаря умному dToF лидару и не оставляют неубранной ни одну зону.

С правой стороны пылесоса установлен датчик положения для измерения расстояния между роботом и препятствиями, поэтому умняш не только видит предметы, но и знает, сколько мм до стен или мебели. Это важно, чтобы поддерживать оптимальную дистанцию между стенами и препятствиями, при этом тщательно убирать каждый угол.

Робот поддерживает 4 карты, что позволяет совершать умную уборку в многоуровневых квартирах или многоэтажных домах. Хотите, чтобы робот убирался зимой в квартире, а летом в загородном домике? Xiaomi 5 Pro позволит автоматически переключать карты и забыть о лишних хлопотах.





Дверные пороги и края ковров также не станут преградой для умного помощника. Он легко преодолевает препятствия до 20 мм — умный и самостоятельный.

Умная уборка всех типов покрытий

Новенький флагман распознает ковры и автоматически поднимает швабры до 15 мм, поэтому не нужно беспокоиться о том, что ковры намокнут или испачкаются.

Также здесь есть 4 персонализированные настройки для ковров:

Игнорирование ковров. Пылесосит ковры и оставляет мощность всасывания неизменной. Мопы при этом не поднимаются. Избегание ковров. Обнаруживает ковры и автоматически избегает их. Полезная функция для ковров с длинным ворсом. Уборка только на коврах. Пылесосит только ковры, мощность всасывания автоматически повышается на один уровень выше. Мопы при этом поднимаются. Эта настройка отлично подходит для ковров с низким ворсом. Пересекание ковров. Проезжает ковры, подняв мопы. Рекомендуем использовать такую настройку для ковров в ванной комнате.

Возможности XIAOMI HOME

Фирменное приложение позволяет полностью удаленно управлять уборкой. Вы можете следить за ней в режиме реального времени, выбрать и настроить плановую уборку, зоны и режимы, виртуальные стены и запретные зоны.

Из интересных настроек: можно выбрать частоту возврата пылесосов для мойки мопов, температуру воды и количество (большое или умеренное).

Кстати, умный дом — это точно про Xiaomi. С помощью Xiaomi Home робот может взаимодействовать с другими устройствами. Например, автоматически начинать уборку при включении очистителя воздуха.





Пылесосом можно управлять и голосом — с Алисой от «Яндекса» и Марусей.

Стоит ли покупать XIAOMI 5 PRO

Новый флагман от Xiaomi — это перфекционист в вашем доме. Он способен полностью самостоятельно наводить чистоту и транслировать процесс с помощью умной камеры. А, если вы хотите понаблюдать за питомцем и сделать его фотографии в смешной позе, достаточно лишь нажать на пару кнопок в приложении.

Камера с искусственным интеллектом распознает объекты — не нужно волноваться, что пылесос заедет на длинные шторы, миску с кормом или туалет животного.

Да и продумывать план уборки, если на полу остались сложные пятна вроде соусов, тоже не надо. Умный робот определит и их, а также выберет подходящую стратегию уборки для каждого участка комнаты. Это касается и ковров, ведь Xiaomi 5 Pro обладает умной системой определения всех видов покрытий и автоматически поднимает швабры перед ковром.

Инновационные технологии позволили достичь максимальной чистоты в каждом углу. Боковая щётка и выдвижной моп близко примыкают вплотную к мебели и углам. А умный лидар опускается перед низкой мебелью, чтобы робот достиг высоты всего 88 мм и убрался под шкафом или кроватью.

Забыть о рутине поможет основная щетка, предотвращающая запутывание волос, и станция самоочистки «Всё в одном». Она сушит швабры при высоких температурах и моет их при 80 градусах. Такая температура позволяет удалить даже стойкие пятна. При этом база работает тихо: меньше 40 дБ, что никак не помешает вам вести беседу или отдыхать. Экстремально высокая мощность 20 000 Па позволяет справляться не только с шерстью и мелкой пылью, но и с крупным мусором, вроде снеков и конфет драже.