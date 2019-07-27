- Чистые шесть игроков на льду — судьи не видят. Первый гол — судье попала шайба в ногу. Арбитры плохо катаются... Стоят на синей линии, не выходят. Больше судьи наошибались, чем мы. Проиграли, но ничего не страшного.





- Что говорили на рукопожатиях Андрею Коршунову?





- Пожелал удачи на тренерской работе. Молодцы, что повесили его майку. Главное, чтобы потом эту майку не сняли (улыбается). У нас же знаете, как бывает в Беларуси. Сначала повесят, а потом снимают. Молодцы, что сделали праздник.





- В минувшем сезоне "Юность" редко проигрывала два матча подряд...





- Ничего страшного. Я смотрю, сколько лидеров ушло. Мы сидим и даже не знаем, где их взять. У нас сегодня семь россиян, если два уйдут, то у нас играть некому будет. Ну некому играть! Десять человек в U-18 и U-20, девять человек в "Динамо-Минск".





- Планируется у "Юности" какое-то усиление состава?





- У нас планируется ослабление. Два хоккеиста русских уйдут, и будет некому играть. Где их взять? Работает по большому счету две школы в стране. И то, в минском "Динамо", как я понимаю, ни одного игрока из своей школы нет. А будет, может быть, только через 3-4 года. А так одна "Юность".





- Подведите краткие итоги турнира.





- Нет игроков, слабая подготовка резерва идет в стране.









- Было заметно, что чаще выпускали на лед молодых хоккеистов. Решили на них посмотреть?





- Конечно. Пальчик молодец, старается, но он еще не готов, ему скорости не хватает и физики.





- После турнира вернетесь в Минск и будете тренироваться там до отъезда в Ригу? Может дадите парням выходные?





- Какие выходные... Завтра кросс и баня. Они отдыхали до "Юности" всю жизнь. Когда в "Юность" приходят, то начинают тренироваться, — приводит слова тренера belarushockey.com.



